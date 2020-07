Google présente un plug-in WordPress pour créer des Web Stories

Fin 2015, Google a commencé à présenter son format AMP en réponse à Facebook et sa technologie « Instant articles ». AMP pour Accelerated Mobile Pages, est une méthode de création de pages Web pour du contenu statique permettant un rendu rapide. En l’espace de 5 ans, ce projet a prit de l’ampleur et devient désormais un format presque par défaut sur mobile. Au fil du temps, Google a évoqué diverses nouveautés pour rendre ce projet encore plus populaire, et l’une d’entre elles consiste à reprendre le format story.

Les AMP Stories permettent de mettre en avant du contenu pour obtenir plus d’engagements. Aujourd’hui, la firme de Mountain View se rapproche d’Automattic, la société mère de WordPress, afin de lancer un plug-in permettant de mettre en page les AMP Stories pour tout le monde. Grâce à ce format, les éditeurs peuvent partager des photos et des vidéos attrayantes et ainsi capter pus facilement l’attention des lecteurs.

Mobile first, toujours.

Cela ne date pas d’aujourd’hui, les internautes sont désormais en grande majorité sur smartphone, d’où l’importance de développer largement le format AMP et AMP Stories grâce à ce tout nouveau plug-in WordPress. Google continue de matraquer ses utilisateurs avec AMP, la firme a annoncé il y a quelques semaines l’arrivée de ce format sur Google Nest Hub. Selon Google, le fait que les pages et articles AMP débarquent sur les écrans connectés permet de rendre les interactions plus rapides, plus transparentes, et surtout répond parfaitement aux requêtes.

Sur la page Github de Google, on peut voir quelques exemples de ce pluging en action. Bien qu’il ne semble pas y avoir de règles strictes pour utiliser ce plug-in, la plupart du temps il est utilisé pour mettre en arrière-plan une photo ou une vidéo et positionner du texte par-dessus. Contrairement aux autres plug-ins WordPress, Web Stories a adopté une approche presque entièrement personnalisée pour la création de contenu dans le CMS.