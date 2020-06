Google Assistant se dote de nombreuses nouveautés, et AMP débarque sur le Google Nest Hub

Malgré les importants conflits entre Google et Sonos, la firme de Mountain View ne se laisse pas déstabiliser et continue tranquillement son chemin en préparant de nombreuses améliorations à certains de ses produits. En effet, d’ici la fin de l’été les écrans connectés comme le Google Nest Hub pourront afficher les actualités en utilisant le célèbre format AMP. Pour rappel, AMP est l’abréviation de Accelerated Mobile Pages, il s’agit d’un format de pages et d’articles conçus entre autres par Google et qui permet de charger du contenu instantanément. Google met à jour fréquemment ce format en y ajoutant de nombreuses particularités, vous pouvez les consulter en vous rendant directement sur le site amp.dev.

Selon Google, le fait que les pages et articles AMP débarquent sur les écrans connectés permet de rendre les interactions plus rapides, plus transparentes, et surtout répond parfaitement aux requêtes. En parallèle, la firme de Mountain View annonce quelques améliorations concernant son assistant vocal et plus particulièrement les interactions avec les utilisateurs. Google pense également aux développeurs en facilitant la création d’actions pour l’assistant. Désormais, l’Actions Builder s’intègre à l’Action Console ce qui permet aux développeurs de « construire, déboguer, tester, publier et analyser » leurs actions sans changer de page.

De petites améliorations qui oeuvrent grandement au développement de Google Assistant

En apparence, on pourrait qu’il ne s’agit que de petits changements, toutefois, si on les met en commun cela devient une amélioration globale. Pour Google, ces améliorations sont primordiales pour satisfaire pleinement les 500 millions de personnes qui utilisent Google Assistant chaque mois (source Google). Au fil du temps, Google Assistant devient de plus en plus performant.

Il y a quelques semaines, la firme de Mountain View annonçait ses ambitions concernant la confirmation des paiements par la voix. Cela paraît complètement fou et irréalisable, toutefois, si vous lui avez donné l’autorisation, Google Assistant possède déjà votre mode de paiement par défaut, ainsi que votre adresse de livraison. Grâce à quelques améliorations de la technologie existante Voice Match, Google pourrait donc très prochainement utiliser votre voix comme identifiant de confiance.