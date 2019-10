Google réalise sa première livraison en drone avec Wing

Depuis 2018, « Wing » a effectivement pris son envol. Sans mauvais jeu de mot, le projet baptisé ainsi par l’équipe de Google X (en charge des projets futuristes du géant Américain), est devenu une filiale à part entière, et poursuivait ses nombreuses expérimentations de ses livraisons de colis à domicile par drone.

Des mois de test et très certainement des millions de dollars d’investissement pour en arriver à ce 18 octobre 2019 : le premier foyer américain vient de recevoir une première commande du drone d’Alphabet.

La première livraison par drone aux États-Unis

Il est arrivé dans une zone pavillonnaire de Christiansburg, en Virginie. Le petit drone jaune de Wing, avec ses 12 rotors et deux hélices, a pris pour la première fois la direction d’une vraie famille, pour une vraie commande. Pour en arriver à cette première livraison, la filiale d’Alphabet est passée par de nombreuses phases de tests. Aux États-Unis, mais également en Australie et en Europe avec la ville d’Helsinki en Finlande, le nouveau livreur autonome est maintenant une réalité.

Qui dit vraie commande, dit bien évidemment colis. Placé sous le fuselage central du drone, un emballage lui aussi aérodynamique, transportant une commande pour la famille de Michael et Kelly Collver. Ces derniers avaient acheté un pack de médicaments auprès de l’entreprise Walgreens, un des partenaires de Wing, qui figure par conséquent comme le premier détaillant américain à faire une livraison à domicile de magasin à client par la voie aérienne.

Pour que ce projet aboutisse, il aura forcément fallu aller de pair avec la législation. Et cela fait maintenant six mois qu’Alphabet et Wing ont obtenu la certification auprès de la FAA (l’autorité de régulation américaine) pour l’autorisation de vol de ces petits drones d’un mètre de long. Il n’est donc pas étonnant aujourd’hui que Wing puisse devenir le premier service de livraison de colis par drone. Une avance qui peut aujourd’hui se mesurer : le second service qui vient de recevoir le feu vert est UPS, et la confirmation est tombée seulement le mois dernier.

Une nouvelle application lancée

Alphabet n’a évidemment pas encore déployé son service de façon global, et se focalise encore uniquement sur la ville de Christiansburg. Pour pouvoir en arriver à un service opérationnel, Wing ne peut pas uniquement se baser sur une cartographie classique, et doit par exemple repérer pour chaque livraison, le lieu de dépôt où le colis pourra être récupéré par les clients. Christiansburg est une ville idéale pour le lancement du service, alors que l’agglomération connaît une grande zone pavillonnaire, permettant d’accéder à des allés ou à des cours où le terrain se montre dégagé.

Pour pouvoir utiliser le nouveau service de Wing, Alphabet a ouvert une nouvelle application. On peut y trouver les deux partenaires du livreur, à savoir la chaîne de pharmacie américaine Walgreens, mais également le détaillant Sugar Magnolia, vendant des chocolats et des glaces. Mais FedEx s’est d’ores et déjà allié à Wing, et risque d’élargir les possibilités de commandes avec son service FedEx Express.