Google relance les résultats de recherche sans liens sur mobile

Si à ses débuts, Google ne faisait que lister des liens de pages qui correspondent aux mots-clés saisis par l’utilisateur, aujourd’hui, le moteur de recherche essaie également de donner des réponses directement sur son site ou sur son application.

Par exemple, si vous recherchez l’heure qu’il est dans un fuseau horaire, ou la conversion entre km et miles nautiques, vous n’aurez plus besoin de cliquer sur un lien puisque Google vous apportera directement la réponse sur son moteur de recherche.

Et désormais, pour certaines requêtes, Google se passe des liens de sites web.

Comme le rapporte le site Search Engine Land, pour des requêtes comme l’heure, les conversions ou lorsque l’utilisateur veut utiliser une calculatrice, Google n’affiche plus les résultats de recherche classique mais uniquement ses cartes.

Cela n’est cependant valable que sur mobile et uniquement lorsque Google a la certitude que les liens ne sont pas nécessaires. Et un bouton permet toujours de voir les résultats de recherche classiques si la carte de Google ne satisfait pas l’utilisateur.

Une page qui s’ouvre plus vite

Interrogé par Search Engine Land, un représentant de Google a évoqué une optimisation du temps de chargement de la page comme motif pour cette mise à jour.

« Comme toujours, notre objectif en matière de recherche est d’aider les gens à trouver rapidement les informations les plus pertinentes. Pour les requêtes pour lesquelles nous sommes extrêmement convaincus qu’un utilisateur recherche un calcul, une conversion d’unité ou une heure locale, nous afficherons un seul résultat afin d’améliorer le temps de chargement sur le mobile », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Google a déjà testé ce changement. « Nous avons travaillé à supprimer les annonces et à améliorer la qualité de déclenchement de cette expérience pour nous assurer de fournir aux utilisateurs ce qu’ils recherchent, et nous proposerons toujours la possibilité de voir plus de résultats de recherche (ndlr, les résultats classiques) », ajoute le représentant de Google.