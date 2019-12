Google se décide enfin à s’activer et rachète son premier studio pour Stadia

Quelle année 2019 pour Google ! C’est en mars dernier que le géant américain a annoncé son arrivée dans l’industrie du jeu vidéo lors de la Game Developer Conference 2019 de San Francisco. Dès son annonce, Google a frappé très fort en surprenant tout le monde avec Stadia, son service de Cloud Gaming qui annoncé d’ores et déjà la fin des consoles au cours d’une conférence quasiment parfaite. Neuf mois plus tard, tout n’est pas aussi rose. Après une année compliquée, plusieurs temps de communications ratés, un lancement très délicat avec pas mal de soucis, il semblerait que Google soit déjà tourné vers l’avenir. Un avenir qui sonne déjà comme une renaissance.

Google rachète son tout premier studio pour Stadia

L’une des grosses critiques des joueurs envers Stadia, c’est la pauvreté de son catalogue de jeux. Outre le fait que ce soit de nombreux jeux auxquels (presque) tout le monde a déjà joué, Google Stadia est un nouvel acteur de l’industrie qui ne propose absolument aucune exclusivité. Et cela n’est pas prêt de changer puisque Google dispose de seulement un seul studio de développement qui n’est apparemment pas très au point.

Mais le géant américain ne lâche rien. En effet, pour parfaitement terminer l’année, Google se fait un joli cadeau de Noël en s’offrant Typhoon Studios, un studio de développement de jeux vidéo ayant à ce jour 26 développeurs dans ses effectifs. Le jeune studio est connu pour son travail sur Journey To The Savage Planet, un jeu qui devrait sortir le 28 janvier prochain sur Epic Games Store, PlayStation 4 et Xbox One.

Nous pensions aux types de jeux que nous avons créés, Journey To The Savage Planet étant évidemment l’un d’entre eux, nous offre une opportunité de créer des exclusivités vraiment cool. De notre point de vue, nous considérons que l’équipe de Stadia est en train de construire une incroyable technologie. Ce que nous pouvons fournir et ce que nous pouvons faire, est de créer un excellent contenu exclusif.

Typhoon Studios

Typhoon Studios fut fondé en janvier 2017 par Alex Hutchinson, le directeur créatif du troisième opus d’Assassin’s Creed ou du quatrième opus de FarCry (Ubisoft), et par Reid Schneider, le producteur exécutif de Batman Arkham Origins ainsi que de Batman Arkham Knight (Warner).

Bien qu’un rachat soit toujours une bonne chose, cela reste une très petite acquisition pour Google qui aurait les moyens d’investir dans de plus gros studios permettant le développement de grosses productions. Attendons de voir par la suite quels sont les plans de la firme.