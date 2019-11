Google annonce 10 jeux supplémentaires pour le lancement de Stadia demain

Après huit mois d’attente, depuis son annonce lors de la Game Developers Conference 2019 à San Francisco. Mais cette fois, ça y est, Google Stadia sera officiellement lancé dans le monde demain, le mardi 19 novembre 2019. Un lancement qui sera un tournant dans l’industrie du jeu vidéo, puisque Google opte pour le Cloud Gaming avec aucune console.

Si les premiers temps de paroles ont séduit les joueurs, la suite fut beaucoup moins glorieuse pour Google. Les deux premiers Stadia Connect (juste avant l’E3 et pendant la Gamescom) qui sont de petits rendez-vous comme les Nintendo Direct ou bien encore les State of Play de PlayStation n’ont pas eu le succès attendu.

Une annonce d’une date de sortie qui passe quasiment inaperçue en plein milieu d’une conférence « Made by Google » qui n’a rien à voir avec le gaming. Bref, rien de bien rassurant pour Google Stadia. La dernière chose qui pouvait sauver les meubles était le line-up de lancement qui était encore une fois loin d’être incroyable. Un nouveau bad-buzz qui force Google à réagir moins de 48h avant le lancement du service.

10 nouveaux jeux à la rescousse de Stadia

La semaine dernière, Google dévoilait la petite liste des 12 jeux qui accompagneront Google Stadia lors de son lancement demain, le 19 novembre. Une liste qui était loin de faire rêver. Des jeux de qualités comme Red Dead Redemption II, Shadow of the Tomb Raider ou bien encore Assassin’s Creed Odyssey… Mais des jeux qui étaient tous déjà vieux d’au moins un an. Devant les retours assez négatifs, Google vient de réagir il y a quelques heures en annonçant une liste de 10 jeux supplémentaires qui sont, pour la plupart, sortis cette année.

Attack on Titan : Final Battle 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein Youngblood

Un line-up final de 22 jeux

Pour faire un petit récapitulatif, le lancement de Google Stadia est donc demain, mardi 19 novembre 2019 avec une liste de 22 jeux. D’autres titres sont attendus pour la fin d’année 2019, mais en tout cas, pour les joueurs qui ont précommandé le soft, vous aurez accès dès demain à :

Line-up départ

Nouveau Line-up

Assassin’s Creed Odyssey (Octobre 2018)

Attack of Titan : Final Battle 2 (Juillet 2019)

Destiny 2 (Septembre 2017)

Farming Simulator 19 (Novembre 2018)

Final Fantasy XV (Novembre 2016)

Football Manager (Novembre 2019)

Grid (Octobre 2019)

Gylt (Novembre 2019)

Just Dance 2020 (Novembre 2019)

Kine (Octobre 2019)

Metro Exodus (Février 2019)

Mortal Kombat 11 (Avril 2019)

NBA 2K20 (Septembre 2019)

Rage 2 (Mai 2019)

Rise of the Tomb Raider (Novembre 2015)

Red Dead Redemption II (Octobre 2018)

Samurai Shodown (Juin 2019)

Shadow of the Tomb Raider (Septembre 2018)

Thumper (Octobre 2016)

Tomb Raider (Mars 2013)

Trials Rising (Février 2019)

Wolfenstein Youngblood (Juillet 2019)

Google Stadia dispose désormais de plus de la moitié de ses jeux de lancement qui sont sortis il y a moins d’un an. Pour les autres, il s’agit de jeux ayant déjà entre un et six ans d’existence !