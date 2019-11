Google Stadia : le Buddy Pass est disponible… mais c’est quoi au juste ?

Le Buddy Pass Google Stadia est disponible !

Vous le savez, cela fait une petite dizaine de jours maintenant que Google Stadia a été lancé. Si le service de Google a été déployé un peu prématurément selon certains, avec notamment de nombreuses fonctionnalités qui manquent à l’appel, Stadia va, au fil des semaines, proposer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux jeux. Récemment, c’est le système de Buddy Pass qui est arrivé.

En effet, tous les détenteurs d’une Founder’s Edition de Google Stadia peuvent désormais jeter un oeil à l’application Stadia, pour y découvrir une petite enveloppe. Un clic sur cette dernière permet de révéler un mystérieux code d’activation, c’est le fameux Buddy Pass !

Trois mois de Stadia Pro gratuits ?

Dès lors, l’utilisateur peut choisir d’envoyer son Buddy Pass à un ami (ou pas), de manière à offrir à ce dernier un accès gratuit à Stadia Pro, pendant une durée totale de 3 mois. L’occasion parfaite (selon Google) pour coopérer dans Destiny 2, l’un des jeux « gratuits » offerts à tout abonné Stadia Pro. Evidemment, la personne qui reçoit le Buddy Pass va devoir installer l’application Stadia sur son smartphone pour commencer à utiliser le service.

Alors que la Founder’s Edition est livrée avec la manette de jeu officielle Google Stadia, le Buddy Pass n’exige (heureusement) pas que l’utilisateur ait également la manette de Google, et ce dernier peut tout à fait utiliser « de nombreux contrôleurs populaires » ou même une souris et un clavier pour jouer via Google Chrome.

Rappelons que depuis le lancement de Stadia, Google doit faire face à de nombreuses plaintes (souvent justifiées) de la part des utilisateurs. Cela concerne bien souvent la qualité même du service, avec notamment une promesse 4K 60 fps qui n’est pas tenue, mais aussi un line-up assez limité, même si Google a rapidement tenu à réagir à ce niveau, avec 2 nouveaux jeux gratuits et un catalogue enrichi par rapport à ce qui avait été annoncé en amont de la sortie du service.