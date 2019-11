Google Stadia : le point sur la compatibilité des manettes PS4, Xbox, Nintendo Switch…

Google Stadia, le point sur les manettes Nintendo, Sony, Microsoft…

Google Stadia arrive dans quelques jours maintenant, avec non seulement une application déjà disponible sur Android, mais aussi un line-up officiel qui a été révélé récemment, et qui comportera un total de 12 jeux. L’occasion également pour Google de faire le point sur la compatibilité des manettes, puisque contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Stadia Controller ne sera pas le seul périphérique de jeu alloué au système.

En effet, si Google Stadia sera jouable avec une manette dédiée, le Stadia Controller, on pourra également en profiter depuis une manette PS4, Xbox One, Xbox 360, Xbox Adaptative Controller et même Nintendo Switch. Toutefois, dans un premier temps, seule la manette Stadia permettra de jouer sur la TV, via un Chromecast Ultra.

Via le navigateur Google Chrome, on pourra jouer avec le Stadia Controller (en USB), mais aussi via le tandem clavier/souris, la DualShock 4, la manette Xbox One, la manette Xbox 360, la manette Switch Pro Controller et le dispositif Xbox Adaptative Controller.

Côté Android, seules les manettes Xbox 360 et PS4 assurent une compatibilité à 100%, en plus du Stadia Controller évidemment, qui sera le seul à fonctionner via toutes les options de jeu disponibles.

Google Assistant également de la partie !

A l’occasion de son second rendez-vous Google Stadia AMA (pour Ask Me Anything), Google a également tenu à confirmer la compatibilité de sa plateforme avec Google Assistant. Une intégration qui sera très limitée dans un premier temps, puisqu’au lancement, Assistant pourra être utilisé uniquement pour lancer un jeu.

Au fil des semaines/mois, cette intégration sera plus poussée, avec la possibilité d’utiliser davantage de supports, mais aussi d’utiliser Google Assistant directement en cours de jeu. Google précise que l’on pourra également demande « de l’aide » à Google Assistant dans un jeu un peu trop difficile…

Plus que quelques jours à attendre donc pour pouvoir découvrir ce très attendu Google Stadia.