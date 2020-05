Google Stadia Pro propose désormais la définition 1440p et annonce de nouveaux jeux

Google Stadia peine à séduire les aficionados du jeu vidéo, tandis que les moins gamers d’entre eux préfèrent encore des consoles comme la Nintendo Switch plutôt que de dépenser son argent dans la plateforme de cloud gaming de Google. Pourtant, la firme de Mountain View ne baisse pas les bras et continue d’améliorer Stadia de jour en jour. Il n’est pas rare de pouvoir lire des communiqués Google qui annoncent des changements pour la plateforme.

La préoccupation majeure de Stadia est l’ajout de nouveaux jeux compatibles, cependant la plateforme ne néglige pas les problèmes techniques et justement la dernière annonce devrait faire plaisir à de nombreux utilisateurs. Notamment les adeptes du cloud gaming sur PC. En effet, Stadia vient d’annoncer sur son blog que les utilisateurs passant par Google Chrome pourront désormais avoir le choix de jouer en 1080p, 4K UHD, mais aussi 1440p. Il est important de préciser que cette nouvelle option est uniquement destinée aux utilisateurs Stadia Pro, comme toutes les définitions supérieures à 1080p.

Par ailleurs, Stadia en a profité pour annoncer le lancement de nouveaux jeux sur sa plateforme Jotun: Valhalla Edition et Sundered: Eldritch Edition. Puis Stadia a présenté de nouvelles mises à jour pour PUBG, Mortal Kombat 11 et The Crew 2. On peut le voir grâce à ses annonces, Google croit en Stadia et espère recevoir un jour le succès escompté. Au sein de la rédaction, les avis divergent à propos de Stadia, cependant nous avons pu tester le service et il n’est pas si catastrophique que l’on peut l’entendre. Dernièrement, Stadia a annoncé que sa manette n’a plus besoin du câble pour fonctionner, vous donc profiter de la plateforme sans fil dès à présent: « Vous pouvez désormais utiliser la manette Stadia pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et ordinateur de bureau. Vous n’avez plus besoin de connecter physiquement votre manette Stadia à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés. »