Google Stadia : le câble USB n’est plus nécessaire pour jouer sur PC !

Google Stadia coupe le cordon

Lancé en fin d’année dernière, Google Stadia s’optimise au fil des semaines, au gré des mises à jour déployées par le géant Google. Outre un catalogue de jeux qui s’étoffe petit à petit, Google Stadia s’offre également diverses fonctionnalités, la plupart ayant été annoncée en mars 2019, mais absentes lors du lancement du service en novembre dernier.

Jouable sur smartphones, sur Smart TV ou même à travers un navigateur web, Google Stadia dispose de sa propre manette de jeu. Une manette sans fil… mais qu’il fallait néanmoins impérativement relier à un PC via un câble USB pour jouer. Aujourd’hui, Google n’est pas peu fier d’annoncer que la connexion sans fil est (enfin !) disponible.

Le jeu sans-fil disponible sur PC

« À partir de cette semaine, vous pouvez désormais utiliser la manette Stadia pour jouer sans fil sur votre ordinateur portable et ordinateur de bureau. Vous n’avez plus besoin de connecter physiquement votre manette Stadia à votre ordinateur pour jouer à vos jeux préférés. » Une excellente nouvelle donc pour les joueurs, qui vont pouvoir (re)trouver tout le confort apporté par une manette sans-fil.

Toutefois, Google n’a pas indiqué la moindre information concernant l’utilisation de la manette sans-fil avec un smartphone. En effet, depuis son lancement en novembre dernier, Google Stadia permet d’utiliser la manette dédiée sur un smartphone… à condition de relier cette dernière au smartphone via un câble USB. Seul le Chromecast Ultra permettait jusqu’à présent de jouer sans le moindre câble.

Rappelons que Google Stadia s’est ouvert tout récemment aux smartphones OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Le service a également optimisé l’intégration de Google Assistant, et ce dernier permet désormais de lancer des jeux, via une commande vocale, sur Android comme sur ChromeOS. Pour certains, c’est une énième preuve du lancement prématuré de Stadia, pour d’autres, c’est une énième preuve du support sans faille de la part de Google vis à vis de son offre gaming.