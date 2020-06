Google Stadia : un nouveau bundle Premiere Edition à « seulement » 99 euros

Disponible depuis le mois de novembre 2019, Google Stadia continue encore et toujours son opération séduction auprès des joueurs du monde entier. Après un lancement compliqué, et un service amputé de nombreuses fonctionnalités, Google Stadia est peaufiné régulièrement par ses concepteurs. Outre de nouveaux jeux, rappelons que le service Stadia est désormais compatible avec n’importe quel smartphone Android, même si seules quelques marques sont « officiellement » supportées par Google.

Google Stadia, un kit Premiere Edition « moins cher » ?

Aujourd’hui, le géant américain lance une nouvelle offre concernant Stadia, avec la disponibilité d’un nouveau bundle baptisé Premiere Edition. Un kit somme toute assez attractif, affiché à un prix de « seulement » 99 euros. De quoi profiter d’une remise de 30 euros par rapport au kit précédent, qui était affiché à 129 euros.

Ainsi, avec le pack Google Stadia Premiere Edition, on peut profiter d’un Chromecast Ultra, ainsi que d’une manette Stadia Controller. Et.. c’est tout. En effet, si le précédent bundle permettait également de profiter de 3 mois d’abonnement à Stadia Pro, ce nouveau kit fait l’impasse, et l’acquéreur doit se contenter d’un mois gratuit. Au-delà du mois d’essai, Stadia Pro est facturé au prix de 9,99 euros/mois.

Le calcul est (très) vite fait, ce nouveau kit Stadia Premiere Edition est effectivement proposé à 30 euros de moins que le précédent, mais il est également dénué d’un contenu d’une valeur… de 30 euros. Côté ergonomie, rappelons que Stadia peut être joué via la manette (sans fil) fournie, sur un ordinateur ou sur une Smart TV, via le Chromecast présent dans le kit.

A voir maintenant si ce nouveau kit Google Stadia Premier Edition, affiché sous la barre psychologique des 100 euros en usant d’une petite pichenette un chouia grossière, parviendra à convaincre les joueurs les plus sceptiques vis à vis de cette offre de jeux vidéo en streaming « made in Google ».