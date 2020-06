Stadia : vous pouvez enfin jouer même si votre smartphone n’est pas sur la liste officielle

Petit à petit, Google améliore son offre de cloud gaming Stadia. Lorsque celui-ci a été lancé en 2019, il n’était possible de jouer que sur les smartphones de la marque Pixel. Mais depuis cette année, la plateforme est aussi disponible de manière officielle sur quelques modèles de Samsung (comme le Galaxy S10 ou le S20), des modèles de OnePlus (du OnePlus 5 ou OnePlus 8), ainsi que des modèles ASUS ROG et Razer.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’à partir de cette semaine, même si votre smartphone Android n’est pas sur la liste officielle des modèles pris en charge, vous pourrez quand même essayer de jouer. Cela vient d’être annoncé par l’équipe de Stadia dans un billet de blog. « Vous pouvez maintenant choisir de jouer à des jeux sur Stadia avec n’importe quel téléphone Android qui peut installer l’application Stadia, y compris les téléphones qui ne figurent pas actuellement sur notre liste de téléphones officiellement pris en charge. Bien que cette fonctionnalité soit toujours en développement et que tous les téléphones ne fonctionnent pas parfaitement, vous pouvez maintenant essayer Stadia et jouer à vos jeux préférés sur plus d’écrans que jamais auparavant », lit-on. Pour essayer Stadia sur un smartphone qui n’est pas officiellement pris en charge, il faut installer l’app, puis aller dans les paramètres, appuyer sur « Tests », puis activer « Jouer sur cet appareil ». Google prévient néanmoins que l’expérience variera en fonction de l’appareil.

L’offre de Stadia devient plus intéressante

Et en plus de permettre aux joueurs d’essayer la plateforme sur des smartphones qui ne sont pas officiellement pris en charge, Google propose également des contrôles tactiles pour ceux qui n’ont pas de manette. Pour utiliser ces contrôles tactiles, il suffit d’ouvrir un jeu sans manette, puis d’accepter lorsque l’application propose d’essayer ces nouveaux contrôles. Pour le moment, il s’agit d’une première version, et Google prévoit encore des améliorations.

Grâce à ces deux nouveautés, Stadia devrait être disponible pour plus de personnes. Et parallèlement, Google est aussi en train d’améliorer le catalogue de jeux vidéo. Stadia prévoit d’y ajouter 120 jeux cette année, dont des exclusivités qui ne seront disponibles que sur la plateforme de cloud gaming.