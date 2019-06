Google travaillerait actuellement sur un nouveau produit mystérieux

On sait déjà que Google dévoilera cet automne la prochaine version du Pixel, son smartphone maison. Toutefois, le FFC a enregistré un autre produit sur lequel nous n’avons pour l’instant aucune information et dont le sceau de confidentialité sautera le 27 novembre.

Un nouveau Google Home en préparation ?

Le périphérique est pour le moment répertorié en tant que A4RH2B ou selon le numéro de modèle H2B. La similitude de ce dernier avec les numéros de modèle des Google Home pourrait faire penser qu’il s’agit d’un nouvel appareil Google Home ou d’un Nest Hub en raison de sa similitude avec les numéros de modèle précédents. Selon Droid Life, le numéro de modèle du Google Home Mini était H0A, celui du Google Home Max était H0B, Home Hub était H1A et Nest Hub Max était H2A.

Quelques caractéristiques techniques

Si l’on se base sur le schéma diffusé par Droid Life, la forme arrondie suggère que l’appareil est conçu pour être placé sur une surface plane. En revanche, l’image n’ayant aucune indication d’échelle, l’appareil peut être de toute taille.

Le document du FCC ne dévoile que peu d’informations, sinon que l’appareil embarque le Wi-Fi 802.11ac et le Bluetooth, ainsi qu’une batterie lithium-ion 3,8 volts qui indique probablement que l’appareil serait mobile. Sa batterie pourrait aussi être utilisé uniquement en cas de coupures électriques.

Autre indice : les informations de l’étiquette FCC apparaissent imprimées au bas de l’appareil, ce qui amène Droid Life à suggérer que l’appareil peut ne pas avoir d’écran. Lorsqu’un appareil dispose d’un écran, ces informations apparaissent généralement sous la forme d’une étiquette électronique enfouie quelque part dans le logiciel, comme avec le Nest Hub Max.

Enfin, le périphérique est décrit comme un «périphérique multimédia» contrairement au Google Nest Hub qui est décrit comme étant un «périphérique de diffusion vidéo».

Ces informations laissent à penser que le futur produit de Google pourrait très bien être un dispositif de sécurité pour la maison, une télécommande ou encore un module pour connecter le système audio de sa voiture avec son smartphone.

Pour en savoir plus sur ce mystérieux produit, il faudra certainement attendre la conférence annuelle du géant de Mountain View. « Made by Google » se déroule généralement au mois d’octobre et Google en profite pour présenter de nouveaux appareils développés par ses équipes et mettre en avant ses services. On en apprendra peut-être un peu plus sur ce nouveau produit…