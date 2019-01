Google travaillerait sur un mode sombre pour Android Q

De plus en plus d’applications proposent un mode sombre. En plus de permettre aux utilisateurs de ces applications de moins se fatiguer les yeux (en particulier la nuit), le mode sombre peut également prolonger l’autonomie de certains smartphones, puisqu’afficher une couleur sombre au lieu d’une couleur claire peut réduire la consommation d’énergie.

Et actuellement, Google propose déjà le mode sombre sur certaines de ses applications. Pour d’autres, cette fonctionnalité est en cours de développement.

Mais en même temps, la firme de Mountain View travaillerait également sur un mode sombre qui sera proposé au niveau du système d’exploitation, une fonctionnalité qui serait similaire à celles de Windows 10 et de MacOS pour les ordinateurs.

Android Q : un mode sombre pour la prochaine version de l’OS

Alors que de nombreux modèles sortis en 2018 n’ont pas encore reçu de mise à jour vers Android Pie, on commence déjà à parler d’Android Q.

D’après un article d’Android Police, un employé de Google aurait quasiment confirmé l’arrivée du mode sombre sur Android Q, dans un bug tracker du projet Chromium.

« Le mode sombre est une fonctionnalité approuvée de Q […] L’équipe Q souhaite s’assurer que toutes les applications préchargées prennent en charge le mode sombre de manière native. Pour que le mode sombre soit utilisé avec succès, nous avons besoin que tous les éléments de l’interface utilisateur soient parfaitement sombres avant novembre 2019 », lirait-on sur le message.

En substance, il s’agirait d’un membre de l’équipe d’Android Q, qui demanderait à ceux qui développent Chromium de faire en sorte que Google Chrome supporte le mode sombre d’Android Q avant la sortie de cette nouvelle version d’Android.

Bien entendu, pour le moment, les pincettes restent de rigueur. Néanmoins, après le partage de ce message (qui remonte au mois d’octobre) par quelques sites, Google aurait rendu celui-ci privé, ce qui signifie qu’au moment où j’écris cet article, le message n’est visible que pour les employés de Google.

Pour rappel, le successeur d’Android Pie ne sortira que vers la fin de l’année. En revanche, une beta d’Android Q sera certainement disponible d’ici quelques mois.

(Source)