Google va gâter les abonnés Stadia Pro dès janvier 2021

Il y a quelques semaines maintenant, on célébrait le premier anniversaire de la plateforme de cloud-gaming mise au point par Google : Stadia. Depuis quelques jours maintenant, le service a trouvé une nouvelle raison d’être avec la sortie de Cyberpunk 2077. Assez catastrophique sur PS4 et Xbox One, le jeu signé CD Projekt RED a connu un vif succès sur Stadia, à tel point que Google a du stopper en avance une offre promotionnelle.

2021, l’année de Google Stadia ?

Si Google se refuse encore et toujours à communiquer le moindre chiffre concernant l’audience de sa plateforme Stadia, le géant américain va continuer, semaine après semaine, à peaufiner son service de cloud gaming. Ainsi, dès le mois de janvier, les abonnés au service Stadia Pro pourront mettre la main gratuitement sur quatre nouveaux jeux.

Parmi ceux-ci, on retrouver notamment l’excellent F1 2020 de Codemasters, mais aussi l’indispensable Hotline Miami, sans oublier Figment et enfin Ary & the Secret of Seasons. Il reste encore quelques jours aux retardataires pour réclamer les jeux du mois de décembre, à savoir Celeste, GYLT et Risk of Rain 2.

Google profite de son récent billet de blog pour rappeler que le service Stadia est enfin accessible depuis un terminal sous iOS, en passant par le navigateur Safari d’un iPhone ou d’un iPad. Google n’hésite pas à rappeler une nouvelle fois que « Cyberpunk 2077 est génial sur Stadia« , et invite tous les détenteurs d’un crédit de 10$ (pour les abonnés Stadia Pro) à utiliser ce dernier avant le 31 décembre.

A noter que Google propose également à qui le souhaite de tester gratuitement l’offre Stadia Pro, pendant 30 minutes, sans rentrer ses informations bancaires. Il suffit en effet d’un compte Gmail pour se connecter au service, et essayer ce dernier gratuitement pendant une petite demi-heure.