Vous comptiez jouer à Cyberpunk 2077 ? Google vous offre un pack Stadia Premiere Edition

Vous le savez forcément, le jeu Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre prochain sur de très nombreux supports. Outre les consoles de jeu (on a récemment vu du gameplay du jeu sur Xbox One X et Xbox Series X), on pourra également profiter de la nouvelle création de CD Projekt RED sur PC, mais aussi sur Google Stadia !

Cyberpunk 2077 au meilleur prix

Une promo pour Cyberpunk 2077 sur Google Stadia

En effet, le service de cloud gaming de Google, qui vient tout juste de célébrer son premier anniversaire, permettra à ses abonnés de jouer à Cyberpunk 2077 dès sa sortie. Pas de téléchargement, pas de mise à jour, le jeu sera accessible instantanément sur la plateforme de Google. Le fameux « Jouez sans attendre » si cher à Google.

Histoire d’inciter un maximum de curieux à tester Stadia, Google a décidé de proposer une offre promotionnelle liée à Cyberpunk 2077. En effet, ceux qui précommanderont le jeu dans sa version Stadia pourront prétendre à un exemplaire gratuite de la Premiere Edition de Google Stadia. Ce dernier se compose notamment d’une manette officielle Stadia et d’un Chromecast Ultra.

Google rappelle l’achat de Cyberpunk 2077 (au prix de 59,99€) permettra aux joueurs de conserver le jeu, sans forcément être abonné à Stadia Pro. Pour bénéficier de l’offre, il faut être âgé de 18 ans ou plus, résider en France, et avoir précommandé ou acheté Cyberpunk 2077 sur Stadia pendant la période de promotion, soit avant le 18 décembre.

Google explique : « Les équipes de Google Stadia feront de leur mieux pour vous envoyer votre Première Edition dans les plus brefs délais, avec quelques semaines de transport. Evidemment, selon la date de la précommande, votre Première Edition Google Stadia peut ne pas vous être livrée durant les fêtes de fin d’année.