Google va proposer Stadia sur iOS, mais sans passer par l’App Store

Si les consoles ne sont pas près de disparaître, le cloud gaming se développe également petit à petit. Et aujourd’hui, Stadia, le service de Google, est l’une des principales plateformes. Celle-ci permet de jouer à des titres AAA sur des smartphones Android, sur le navigateur Chrome, ou encore sur le dongle Chromecast Ultra.

En revanche, comme les autres services de cloud gaming, Stadia n’est pas encore disponible sur iOS. Cela est dû aux restrictions qu’Apple impose sur son écosystème.

Officiellement, Apple autorise les services de cloud gaming sur l’App Store. Mais les nombreuses restrictions imposées font que cela n’intéressera probablement aucune entreprise. Parmi celles-ci, il y a le fait que chaque jeu proposé doit être considéré comme une application à part entière que l’utilisateur doit installer depuis l’App Store et qui doit être approuvé.

Et finalement, les applications des services de cloud gaming ne seraient que des catalogues qui pointent vers les pages des jeux vidéo sur l’App Store. De plus, ces jeux doivent être soumis aux mêmes règles que les autres applications iOS, dont l’obligation d’utiliser le système de paiements d’Apple.

Lorsqu’Apple a annoncé son règlement concernant le cloud gaming, celui-ci avait aussi rappelé qu’il « existe toujours des applications Internet et de navigateur Web ouvert pour atteindre tous les utilisateurs en dehors de l’App Store. » Et visiblement, c’est l’option qui est considérée par les acteurs du cloud gaming, afin d’éviter les restrictions de l’App Store.

Stadia, bientôt sur Safari

Cette semaine, nous apprenons via le site TechCrunch que Google est en train de développer une version de Stadia qui sera accessible sur le navigateur Safari, grâce aux technologies Progressive Web App. Les tests devraient commencer dans les prochaines semaines.

« Ce sera la première phase de notre application web progressive iOS. Au fur et à mesure que nous testons les performances et ajoutons de nouvelles fonctionnalités, vos commentaires nous aideront à améliorer l’expérience Stadia pour tous. Vous pouvez vous attendre à ce que cette fonctionnalité commence à se déployer dans plusieurs semaines », a indiqué la firme de Mountain View.

D’ailleurs, il est à noter qu’un développeur indépendant a déjà montré qu’il est possible d’utiliser le web pour jouer aux jeux de Stadia sur un iPhone. Mais malheureusement, l’app qui permettait cela a finalement été retirée par Apple.

Microsoft et Nvidia vont emprunter le même chemin

Google n’est pas la seule entreprise à vouloir proposer du cloud gaming sur iOS, tout en contournant les règles de l’App Store. Cette semaine, Nvidia a annoncé le développement d’une version web de son service de cloud gaming, GeForce Now, qui sera disponible sur Safari.

« GeForce NOW est diffusé sur iOS Safari, en version bêta, à partir d’aujourd’hui. Cela signifie que plus de 5 millions de membres GeForce NOW peuvent désormais accéder à la dernière expérience en lançant Safari depuis iPhone ou iPad et en visitant play.geforcenow.com », lit-on dans un communiqué de l’entreprise.

En ce qui concerne Microsoft, ce sont les médias qui ont révélé ses plans, au mois d’octobre. Lors d’une réunion avec les employés, la firme de Redmond aurait indiqué que celle-ci veut proposer xCloud sur les iPhone et les iPad en passant par le navigateur, à partir de 2021.