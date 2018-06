Google veut pouvoir prédire la date de votre mort

Décidément les IA ont la cote. Il y a quelques jours, une université allemande mettait sur pied un algorithme capable de prédire les prochaines minutes d’une vidéo. Désormais, Google veut aller encore plus loin. L’objectif de l’entreprise de Mountain View ? Estimer le temps qu’il vous reste à vivre.

Découvrez Medical Brain

Comment ça marche ? Le concept est à destination des hôpitaux. Cette intelligence artificielle baptisée Medical Brain est en effet capable d’analyser les données des patients. A partir de celles-ci, elle peut prédire la durée du séjour, les probabilités d’un retour, mais aussi les « chances » de mort. Bref, pouvoir dire à un médecin, la probabilité que vous avez de mourir et lui permettre sans doute d’adapter son traitement en conséquence. Google a dévoilé en mai dernier un document qui permet de comprendre son fonctionnement avec preuves à l’appui.

Ainsi, le cas d’une femme atteinte d’un cancer du sein à un stade avancé. Les médecins lui prédisaient une probabilité de mort durant son séjour à 9,3%. Medical Brain estimait de son coté cette probabilité à 19,9%. La femme est finalement morte 10 jours après son admission.

L’eldorado de la santé

Bien sûr, le concept peut paraître un peu glauque et pas franchement encourageant pour les patients. Mais, ce genre de technologies est avant tout destiné aux hôpitaux et aux cliniques. Pas aux patients.

L’objectif de Google est de réussir désormais à implanter cette technologie à grande échelle. En interne, selon Bloomberg, on y croit beaucoup notamment parce que cela permettrait à Google de débarquer en force dans le domaine de la santé. Et il s’agit d’un marché aux perspectives économiques incroyables. Mais, tout cela n’est tout de même pas très positif. A choisir, on préfère Watson. L’intelligence artificielle d’IBM peut aussi analyser des données et réaliser un diagnostic. Toutefois, son objectif est de permettre aux médecins de trouver le meilleur traitement. Un brin plus positif…