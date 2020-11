Google veut prendre en charge la puce Ultra-wideband (UWB) sur Android

Petit à petit, la technologie Ultra-wideband (UWB) pourrait être présente sur tous les nouveaux smartphones Android, comme c’est le cas du Wifi et du Bluetooth. Pour rappel, cette technologie est déjà disponible sur les nouveaux iPhone. Et Samsung a aussi commencé à adopter l’Ultra-wideband avec la série Galaxy Note 20.

Mais à quoi sert l’UWB ?

Actuellement, sur les appareils d’Apple et de Samsung, l’UWB permet à deux appareils de se localiser avec précision, en tenant compte de l’angle, mais pas seulement de la distance. Par exemple, sur l’iPhone, lorsque vous voulez partager un fichier via AirDrop avec un autre appareil équipé de la même technologie, la fonctionnalité de partage tiendra compte de la direction vers laquelle vous pointez votre smartphone pour suggérer le bon destinataire.

Sur les appareils Samsung équipés d’une puce, UWB, celle-ci est aussi utilisée pour les partages de fichiers entre smartphones, ainsi que pour la localisation d’un appareil perdu. Mais l’UWB peut avoir d’autres utilités. Xiaomi, qui compte aussi adopter cette nouvelle technologie pour les smartphones, compte s’en servir pour le contrôle des objets connectés pour la maison.

Bientôt, une API officielle sur le système d’exploitation Android

Si pour le moment, cette technologie n’est utilisée que par quelques constructeurs, dont Samsung et Apple, Google semble aussi s’intéresser à celle-ci. D’après des éléments de code découverts par nos confrères de XDA sur le projet AOSP, la firme de Mountain View développerait une API du système d’exploitation Android qui facilitera la prise en charge de l’UWB.

Cela signale que l’UWB est en train de devenir un must-have pour les smartphones. Et le fait qu’Android pourrait proposer une API est une bonne nouvelle pour les développeurs. En effet, ceux-ci pourront facilement proposer des fonctionnalités utilisant les puces UWB des différents constructeurs en communiquant avec cette API.

Une API pour Android 12 ?

Il est clair que Google songe à ajouter cette API pour l’UWB pour une prochaine version de son système d’exploitation. Cependant, comme le note le site XDA, le fait que du code concernant cette API ait été découvert ne permet pas de confirmer que celle-ci sera disponible sur la prochaine mouture de l’OS, Android 12.

D’autre part, rien ne garantit, pour le moment, que Google va aussi adopter la puce Ultra wideband sur ses prochains smartphones Pixel. En tout cas, en plus de la localisation d’appareils et des transferts de fichiers plus faciles, cette technologie pourrait aussi révolutionner les objets connectés.

L’UWB vous permettrait par exemple de pointer votre smartphone vers un appareil pour contrôler celui-ci, comme s’il s’agissait d’une télécommande, grâce à une précision qu’on n’a pas avec la technologie Bluetooth.