Google veut vous aider à ne plus utiliser d’identifiants et mots de passe compromis

Le point « Password Checkup »

Il y a quelques mois, l’ogre du web Google lançait « Password Checkup« , une application destinée au navigateur maison Chrome, visant à informer l’utilisateur sur les risques de sécurité liés à ses identifiants et mots de passe utilisés sur le web. L’application se charge ainsi de vérifier les données de l’utilisateur, et l’avertit (avec un très large encart rouge) en cas de souci, invitant alors ce dernier à modifier rapidement ses données de connexion.

Aujourd’hui, Google fait le point sur son extension, et indique que durant le premier mois, cette dernière a scanné pas moins de 21 millions d’identifiants et de mots de passe. Au total, Password Checkup a estimé que plus de 316 000 d’entre eux étaient jugés « dangereux« , soit 1,5% des données scannés. Grâce au système d’alerte de l’application, 26% des utilisateurs ont aussitôt modifié leurs données de connexion. Au total, 60% de ceux-ci ont opté pour un nouveau mot de passe affichant un taux de sécurité jugé « élevé ».

Toutefois, Google précise que près de 26% des utilisateurs ont également décidé d’ignorer totalement les alertes de l’extension, ces derniers ayant vraisemblablement décidé de naviguer, de manière totalement volontaire, avec des identifiants et des mots de passe non sécurisés, voire déjà compromis…

Un même identifiant/mot de passe pour tout (et n’importe quoi) ?

Ajoutons à cela que de nombreux utilisateurs utilisent d’ailleurs les mêmes identifiants de connexion pour la majorité des sites et applications web, comme les boites de messagerie, les sites de shopping, d’information ou même pour certaines applications bancaires… A l’heure actuelle, Password Checkup est une extension proposée dans le Chrome Web Store, mais elle pourrait être intégrée à Google Chrome d’ici la fin de l’année.

Si Google souhaite progressivement abandonner le traditionnel mot de passe pour d’autres moyens de connexion, du côté de l’autre géant du web, Microsoft, on a récemment recommander aux utilisateurs de ne pas changer trop souvent de mots de passe. Une initiative étonnante dans un premier temps, qui va à l’encontre de nombreuses recommandations, mais Microsoft indique que les utilisateurs qui changent régulièrement de mots de passe auront potentiellement tendance à se tourner vers des mots de passe de moins en moins complexe, ce qui rendra une attaque plus simple pour le pirate.