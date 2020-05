Google vient de lancer une sorte de Google Analytics pour les créateurs de podcasts

Alors qu’Apple proposait un lecteur de podcasts sur iOS depuis des années, Google ne s’est réellement intéressé à ce format que très récemment. Et aujourd’hui, la firme de Mountain View propose l’application Google Podcasts, et intègre également ce format sur son moteur de recherche afin que les contenus soient très facilement accessibles.

Depuis cette semaine, Google propose également aux créateurs un nouvel outil, appelé Google Podcasts Manager, qui pourrait être considéré comme l’équivalent de Google Analytics mais pour les podcasts.

« Dans l’outil, vous pouvez accéder à des mesures pour comprendre comment l’engagement avec votre émission évolue au fil du temps et voir l’activité des épisodes récents. Cela inclut des analyses de rétention qui vous aident à mieux comprendre où les gens se connectent et quand ils abandonnent, ainsi que la durée d’écoute, les minutes jouées et plus encore. Et vous pouvez exporter les données et les connecter à vos propres outils d’analyse si vous préférez », explique John Ciancutti, Director of Engineering.

Podcasts Manager fournit également des données qui permettent aux créateurs de savoir quel pourcentage de leurs audiences écoutent les épisodes sur smartphone, tablette, ordinateur, enceinte connectée, ou sur d’autres types d’appareils. Ce type d’information permettra par exemple à un créateur d’adapter son contenu. Si la plupart des gens écoutent les épisodes sur des enceintes connectées, le créateur pourrait conclure que les contenus courts sont plus appropriés.

Google est à fond sur les podcasts

Depuis qu’il a lancé Google Podcasts, Google ne cesse d’améliorer ce produit. Au mois de mars, la firme a amélioré le design de l’application sur Android et lancé une version iOS. Plus tôt, au mois de février, Google avait lancé une version web.

En tout cas, Google n’est pas le seul groupe à avoir décidé, assez récemment, de miser sur les podcasts. De son côté, Spotify a décidé de mettre ce format au premier plan dans sa stratégie, afin que la plateforme ne soit plus seulement une plateforme de streaming musical, mais un équivalent de YouTube pour le contenu audio (avec de la musique et des podcasts).

Et cette stratégie pourrait bien porter ses fruits puisqu’au dernier trimestre 2019, Spotify a engrangé 10 millions d’abonnés supplémentaires. Au premier trimestre 2020, la plateforme a franchi la barre des 130 millions d’utilisateurs payants.