GoPro : 30 millions de caméras vendues dans le monde

Le groupe GoPro n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui avoir franchi le cap des 30 millions de caméras écoulées dans le monde, depuis le lancement du premier modèle en novembre 2009.

30 millions de GoPro dans la nature

Le groupese fend aujourd’hui d’un communiqué de presse officiel pour annoncer fièrement avoir dépassé le cap des 30 millions de caméras écoulées dans le monde. Un score impressionnant pour ce géant de l’action-cam, que beaucoup de constructeurs ont tenté de venir bousculer ces dernières années, mais sans grand succès à chaque fois.

Durant ce second trimestre de l’année 2018, le groupe GoPro a donc dépassé le cap des 30 millions de ventes, et ce, depuis le lancement du tout premier modèle en novembre 2009. Histoire de bien asseoir sa domination, GoPro révèle que le groupe a été le premier vendeur d’action-cam en Amérique du Nord au cours des dix-sept derniers trimestres… Impressionnant.

GoPro indique également que son modèle Hero5 Black a connu un succès assez phénoménal, puisque ce dernier s’est écoulé à plus de 4 millions d’exemplaires. Rappelons que cette petite caméra a été lancée en fin d’année 2016, et qu’elle a nécessité trois mois de moins que la Hero4 Silver pour franchir le seuil des 4 millions de ventes. Soulignons au passage que GoPro a tenté une incursion sur le marché des drones, avec son modèle Karma, mais le groupe a finalement décidé de jeter l’éponge en début d’année 2018, la faute notamment à un sérieux défaut de lancement (qui a imposé un arrêt temporaire de la fabrication du drone), mais aussi (et surtout) à une concurrence beaucoup trop féroce.

“Ces chiffres sont le reflet de la confiance accordée par les consommateurs à la marque GoPro. Un grand merci de la part de tout GoPro à ses clients partout dans le monde. Nous sommes passionnés et totalement dédiés au fait d’aider les gens à partager leurs tranches de vie les plus excitantes, et c’est vraiment une récompense que de recevoir autant de soutien et de confiance”, indique ainsi Nicholas Woodman, grand manitou de chez GoPro.