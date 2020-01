GoPro Karma : les drones cloués au sol à cause d’un bug GPS

Pour GoPro, l’année 2020 commence dans la douleur. Sur Twitter et sur les forums de la marque, les possesseurs du Karma (seul drone commercialisé par la marque) signalent un problème de taille : depuis le 1er janvier, impossible de faire décoller leur joujou. Au moment de s’élancer, le Karma indique que le décollage est impossible « en raison de l’absence de signal GPS ».

Le problème pourrait provenir de l’absence de mise à jour. Certains appareils disposent d’une horloge configurée pour une durée maximale de 1024 semaines. Passé ce délai, le système procède à une mise à jour de la date GPS ce qui désactive la synchronisation et donc les capacités de localisation. En avril 2019, plusieurs boîtiers GPS avaient souffert de ce bug.

Dans le cas du Karma, une sécurité n’autorise le décollage que si le drone dispose d’informations de localisation. Un utilisateur explique avoir réussi à contourner ce blocage en réinitialisant le contrôleur et en désactivant le signal GPS. Mais cette manipulation limite les fonctionnalités de vol et renforce le risque de chutes fatales.

La seule véritable solution reste donc la mise à jour du produit par le constructeur. Or, depuis fin 2018, GoPro n’en a pas propulsé sur son Karma et semble avoir oublié d’anticiper ce problème de blocage. Contactée par Engadget, la marque explique que « les ingénieurs s’occupent activement du dépannage ».

GoPro et son mauvais Karma

L’histoire du Karma avait déjà mal commencé. En 2016, face au succès de DJI et de Parrot, GoPro s’est senti pousser des hélices et a lui aussi voulu s’envoler vers d’autres cieux. Malheureusement, l’expert de la caméra d’action s’est crashé dès le décollage. Une défaillance technique a nécessité le rappel de plusieurs milliers d’exemplaires et provoqué le pire fiasco industriel de l’entreprise. Cette erreur a largement contribué à la baisse du chiffre d’affaires du groupe conduisant à une série de plans sociaux.

La suspension de la vente du Karma pendant plusieurs mois a fini de le condamner. GoPro a bien tenté de rattraper le coup en offrant une Hero 5 (en plus du remboursement du drone). Allez donc faire voler une caméra d’action.

Fin 2018, GoPro abandonne le marché des drones et se recentre sur les caméras d’action, marché qu’il domine largement. L’entreprise a tout de même continué de proposer des mises à jour pendant quelques mois et s’est engagée à toujours fournir un support aux possesseurs de Karma. Voici une occasion toute trouvée.