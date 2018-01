Grâce à Android Go, des smartphones à 30 dollars vendus en Inde ?

Selon des sources locales, le prix d’un nouveau smartphone Android d’entrée de gamme pourrait baisser à 30 dollars en Inde grâce au programme Android Go lancé en décembre par Google.

Avec Android Go, les prix des smartphones d’entrée de gamme pourraient significativement baisser. Pour rappel, il s’agit d’une variante allégée du système d’exploitation qui est conçue pour tourner sur des appareils aux fiches techniques modestes. Cela permet d’avoir la dernière version d’Android (actuellement Oreo) sur des appareils qui ne devraient normalement pas supporter celle-ci.

Après l’annonce lors de la conférence Google I/O, la firme de Mountain View a rendu Android Go Oreo disponible pour les développeurs ainsi que les constructeurs. Le système d’exploitation allégé est notamment optimisé pour tourner sur des appareils dotés seulement de 512 Mo à 1 Go de mémoire RAM (alors que les téléphones hauts de gamme peuvent avoir 6 Go).

Et aujourd’hui, on apprend que grâce à Android Oreo Go, des mobiles à seulement 30 dollars pourraient ainsi tourner sous la version la plus récente (mais optimisée) du système d’exploitation.

30 dollars ?

L’information provient du site d’actu high-tech indien Factor Daily, qui cite des sources proches du dossier. Selon ce site web, Google aurait travaillé avec les constructeurs locaux comme Micromax, Intex, Lava et Karbonn pour que ceux-ci produisent des mobiles sous Android Go. Et l’un de ces mobiles, proposé par Micromax, ne coûterait que 30 dollars.

Bien sûr, ces informations sont pour le moment à prendre avec des pincettes. Mais il est à rappeler que Google a déjà travaillé avec certains de ces constructeurs en Inde pour les smartphones Android One (il s’agissait également d’une initiative pour réduire les prix des smartphones, mais en focalisant sur le matériel).

En plus des modifications du système d’exploitation, Android Go est également accompagné de versions allégées de certains services Google. Par exemple, l’application YouTube Go est une versions plus légère de l’application YouTube classique, qui permet d’économiser des données, de télécharger des vidéos pour une consommation hors-ligne et même de les transférer via Bluetooth.