Grâce à cet oeil bionique, ce patient retrouve la vue

Plusieurs mois après avoir été équipé d’un œil bionique, Jason Esterhuizen a pu voir pour la première fois depuis qu’il a été aveuglé par un accident de voiture.

Cet homme est l’une des six personnes au monde à être équipée de l’Orion, cet appareil expérimental qui filme, et convertit ces images en activité électriques pour stimuler les centres de traitement visuel de son cerveau. Cela l’a aidé, à voir les bougies sur son gâteau d’anniversaire et à observer la circulation des automobiles à l’extérieur de sa maison pour la première fois en sept ans.

Orion est développé par la startup Second Sight, qui est spécialisée dans la correction des problèmes de santé liés aux yeux, en rendant les yeux bioniques accessibles pour tous. Nader Pouratian, le neurochirurgien qui a implanté l’Orion à M. Esterhuizen, déclare : « Avec le système actuel que nous testons, il n’est même pas nécessaire d’avoir des yeux pour que l’appareil fonctionne ». Il précise tout de même qu’il faut subir une chirurgie du cerveau et donc faire face à de nombreux risques, comme de dangereuses infections, susceptibles d’arriver avec ce type d’intervention.

Du côté du patient, Jason Esterhuizen insiste sur le fait qu’il se sente maintenant beaucoup et plus en sécurité dans sa vie quotidienne, si bien que cette intervention risquée en valait la peine. Il est tout de même important de préciser que l’Orion n’est pas l’oeil bionique le plus avancé, les scientifiques de Stanford mettent au point un dispositif similaire avec une résolution tellement puissante que les patients peuvent l’utiliser pour lire du texte. Cependant, Jason Esterhuizen se dit très content des résultats de l’Orion et ne regrette aucunement l’intervention.

Nader Pouratian explique : « Ce n’est pas que le système les aide à devenir complètement indépendants, mais si vous ne pouvez rien voir, le fait de voir un tout petit peu devient extrêmement précieux ».