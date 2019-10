Grâce à la paix entre Amazon et Google, YouTube TV est maintenant disponible sur Fire TV

Concurrents dans le streaming, les enceintes connectées, les écrans connectés et sur les dongles pour télévisions, Google et Amazon n’ont pas toujours eu de très bonnes relations. Il y a deux ans, Google bloquait par exemple l’accès à YouTube sur les produits Amazon tandis que les produits de la firme de Mountain View n’étaient pas vendus par Amazon.

Fort heureusement, les relations entre Amazon et Google se sont améliorées cette année. Il y a trois mois, les deux géants d’internet mettaient un terme à ce conflit. « À compter d’aujourd’hui, vous pouvez regarder Amazon Prime Video sur les appareils Chromecast et Android TV, donnant ainsi aux membres Prime un accès illimité à leurs films, films et autres Amazonie préférés », annonçait Google. Amazon annonçait aussi l’arrivée de YouTube sur ses produits.

Le processus de paix entre les deux entreprises se poursuit aujourd’hui puisqu’aux États-Unis, Google vient d’annoncer l’arrivée de son service YouTube TV sur Fire TV, la plateforme d’Amazon pour les télévisions (similaire au Chromecast).

We heard A LOT of you are excited for us to team up with @AmazonFireTV. Starting today, YouTube TV is now supported on Amazon Fire TV devices. Add us now!

1️⃣Go to your Fire TV home-screen 📺

2️⃣Search for & select “YouTube TV” 🗣

3️⃣Download ⬇️

4️⃣Enjoy 🍿https://t.co/PsEVq70pDQ

— YouTube TV (@YouTubeTV) September 30, 2019