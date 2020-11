Grâce au machine learning, ce système prédit si un acteur va briller dans son rôle

Tenter de prédire si un acteur a les épaules assez solides pour un rôle. Cette question obsède les cinéastes depuis très longtemps et le casting est même un des éléments les plus décisifs pour la réussite d’un film ou d’une série. Dans ce domaine comme dans d’autres, la technologie a son mot à dire.

C’est en tout cas la conviction de l’entreprise suisse Largo Films qui a développé une intelligence artificielle à cet effet. Basée sur l’apprentissage automatique, elle fournit des analyses pour prédire si un acteur sera en mesure de s’attirer les faveurs du public.

Concrètement, l’IA s’appuie sur une base de donnés assez large comprenant plus de 400 000 films. Elle est ensuite en mesure de créer un indicateur pour chaque artiste comprenant au total 1000 attributs parmi lesquels leurs rôles passés, les histoires, et la réaction du public à l’égard de ces long-métrages.

Le système peut ensuite rechercher des corrélations entre les données propres à chaque acteur et le rôle qui lui est attribué dans un film. Il établit alors un score qui permet d’anticiper son futur succès aux yeux du public. Cet outils de Largo.AI a d’ailleurs été mis à contribution pour plancher sur le prochain acteur qui jouerait James Bond ou encore pour étudier le casting de la série Netflix The Crown.

L’intelligence artificielle n’est pas prête de remplacer les décideurs humains

Pour rappel, l’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée au cinéma. En janvier dernier, nous vous parlions par exemple du contrat signé entre Warner Bros et la startup Cinelytic. Son outil fournit des analyses prédictives sur les projets à venir. Il permet notamment de calculer la « valeur » d’une star sur un territoire donné et la rentabilité future d’un long-métrage.

Il faut tout de même noter que tout le monde ne voit pas d’un bon œil l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le monde du cinéma. Beaucoup estiment en effet que cette approche comptable et statistique risque de condamner à l’avance des œuvres qui auraient pourtant une chance de réussir, ou méritent juste de voir le jour quel que soit leur niveau de rentabilité.

Les concepteurs de ces outils se veulent toutefois rassurants et expliquent que l’IA ne peut à l’heure actuelle pas remplacer les humains dans les décisions d’ordre créatif. Elle est en revanche plus efficace pour traiter de gros volumes de données et repérer des informations que nous ne voyons pas.