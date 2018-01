Grâce au Snapdragon 835, le Lenovo Miix 630 revendique 20 h d’autonomie

Après HP et Asus, Lenovo lève le voile sur un laptop avec SoC Snapdragon.

Alors que la plupart des ordinateurs portables Windows 10 tournent sous des processeurs Intel (et certains avec des processeurs AMD), Microsoft et Qualcomm ont travaillé ensemble pour qu’il soit également possible pour les constructeurs de proposer des laptops propulsés par des SoC Snapdragon (qui sont utilisés par des smartphones).

En 2017, les deux entreprises ont ainsi annoncé une technologie qui permet d’avoir une expérience Windows 10 normale sur des machines propulsées par les processeurs de smartphones de Qualcomm. Des machines qui, contrairement aux ordinateurs Windows RT, sont capables d’exécuter des applications X86 Win32, grâce à une technologie d’émulation.

Et a près HP et Asus, c’est au tour de Lenovo de lever le voile sur son premier ordinateur de ce nouveau genre, propulsé par le SoC Snapdragon 835, avec 4GB de RAM.

Et le principal atout est l’autonomie

En effet, le Lenovo Miix 360 revendique une autonomie de 20 heures (basé sur un test de lecture vidéo), ainsi qu’une connectivité permanente en 4G, grâce à la fente pour carte SIM.

Comme les autres laptops avec SoC Snapdragon, celui de Lenovo tourne sous Windows 10 S, une version allégée du système d’exploitation qui peut cependant être mise à jour gratuitement vers la version Windows 10 Pro.

La machine à écran détachable de 12.3 pouces (et accompagné d’un stylet) a été annoncée au CES de Las Vegas et elle arrivera sur le marché au second trimestre 2018. En ce qui concerne le prix, il devrait avoisiner les 800 dollars aux USA.

Si l’autonomie est impressionnante, on attend cependant de voir ses performances.