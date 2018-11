Grâce à son intelligence artificielle, Google sait si un restaurant vous a rendu malade

Décidément, les intelligences artificielles sont partout et servent à tout. Google en a justement conçue une qui devrait rendre de précieux services à ceux qui ont l’habitude de manger au restaurant. En effet, à partir de l’historique de recherche sur Google et les données de localisation, la firme de Mountain View est capable de retrouver la source d’une intoxication alimentaire ! Ce service n’en est d’ailleurs pas au stade de concept, puisque ce système est déjà en phase de test dans plusieurs villes américaines, ce qui signifie qu’assez rapidement on devrait entendre parler de la sortie d’une nouvelle fonctionnalité.

Google est capable de savoir si un restaurant vous a rendu malade

Le nom de ce programme pour le moment est FINDER (Foodborn Illness Detector in Real time) et c’est une nouvelle fois le machine learning qui permet de rendre possible l’existence de cet outil. Le fonctionnement est simple, Google collectant en permanence des métadonnées, connaît votre géolocalisation. Il sait donc tous les endroits où vous vous rendez, le temps que vous y passez, connaît les commentaires que vous laissez, etc. Le moteur de recherche sait également ce que vous recherchez en temps réel et dispose d’un historique de toutes vos recherches…

L’idée est donc qu’en croisement l’ensemble de ces données, le tout pour des millions de personnes, on obtient un comportement type et surtout on décèle des coïncidences. Ainsi, lorsque vous tapez « douleurs de ventre », « vomissements »ou que vous cherchez un médicament spécifique sur Google… L’intelligence artificielle FINDER sera en mesure d’analyser vos déplacements dans un laps de temps qui pourrait coïncider avec des repas dans des restaurants et donc responsables d’une intoxication alimentaire. En croisant ces informations avec la e-réputation de l’établissement et d’autres éventuels cas d’internautes souffrant des mêmes maux au même moment ou dans le passé, vous pourrez savoir si un restaurant est directement responsable de votre intoxication alimentaire.

Une IA redoutable qui dénonce les restaurants fautifs aux services sanitaires

Si vous ne comptez pas forcément attaquer le restaurant en justice, sachez que l’objectif de FINDER est de faire respecter les règles sanitaires et l’IA dénoncera l’établissement aux services sanitaires pour que ces derniers fassent des inspections surprises. Certains d’entre vous, trouveront ridicules et injustes cette situation, mais le fait est, que FINDER a des statistiques qui parlent déjà pour lui. Ce sont les internautes qui nourrissent sa base de données pour l’apprentissage, soit des millions de données rendant l’outil très précis.

Finder affiche déjà des résultats qui feront trembler plus d’un établissement, puisque l’intelligence artificielle est 3,1 fois plus efficace que les méthodes classiques de l’inspection sanitaire pour détecter les restaurants indélicats. A Las Vegas et Chicago par exemple sur une centaine de restaurants dénoncés par l’outil, 52 se sont en effet révélés en faute avec les normes d’hygiène.

En conclusion, un jour quand FINDER se démocratisera, vous pourrez remercier la diarrhée d’un inconnu, qui vous aura épargné de souffrir d’une intoxication alimentaire !