Quand un chien motive son maître avec un paquet de Granola

Leader sur le marché des biscuits en France, la marque Granola joue la carte de l’humour pour continuer de séduire son public avec sa dernière publicité : un concours d’Agility où un chien coach son maître.

Les biscuits Granola continuent d’occuper une place de choix dans les placards de cuisine des Français, notamment grâce aux nombreuses campagnes de publicité originales et drôles sorties ces dernières années qui touchaient un public large et de tout âge. Le fil d’ariane de ces nombreuses annonces était que le biscuit Granola n’est pas qu’un simple biscuit mais a un petit côté extra que l’on ne retrouve pas ailleurs. Avant de le déguster, on sait que l’on va passer un moment agréable, avec soi-même, entre amis ou en famille.

On inverse les rôles

L’année 2018 ne sera pas l’année du repos pour Granola, la marque du groupe Mondelez. En collaboration avec l’agence Marcel, elle met en ligne une nouvelle plateforme de communication pour promouvoir l’ensemble de sa gamme de produits. L’enseigne propose ainsi un film publicitaire, toujours plein d’humour et décalé pour respecter les codes de la marque, mettant en scène Alex, un adolescent qui participe à un concours d’Agility qui est coaché par… son chien, Pupuce ! Celui-ci va avoir pour mission de motiver son maître pour cette épreuve grâce à un paquet de Granola.

La publicité se décline en trois vidéos pour montrer les différents produits de la marque (les brownies, les barres chocolatées et les cookies) et les spectateurs pourront ainsi voir les coulisses de la victoire de l’équipe de choc formée par Alex et Pupuce. La campagne de communication continue sur les réseaux sociaux et permet de profiter de la suite des aventures des deux protagonistes.

Granola joue donc à fond la carte du divertissement pour cette nouvelle campagne de publicité.

Granola, une valeur sûre pour Mondelez

La volonté du groupe Mondelez est de capitaliser sur la sympathique des Français pour la marque Granola. Elle compte bien évidemment sur le savoir-faire de l’agence Marcel, son partenaire depuis maintenant 5 ans. «Depuis que la marque a commencé à travailler avec cette agence en 2013, le chiffre de vente a augmenté de 22% et son taux de notoriété a atteint 80%», indiquait il y a deux ans Cynthia Riblet, chef de projet senior chez Granola (Mondelèz International).