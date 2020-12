GTA V pourrait-il être reporté à 2022 sur PS5 et Xbox Series X ?

L’incroyable jeu de Rockstar Games présent depuis nos anciennes PS3 et Xbox 360 en septembre 2013 se prépare tout doucement à arriver pour une troisième génération de console en 2021 sur PS5 et Xbox Series X. Rockstar promet un jeu plus beau, avec du nouveau contenu, mais également un jeu étendu (sans plus de précisions). Avec les derniers records et les ventes toujours au top, il est logique de voir ce mastodonte poursuivre sa carrière sur next-gen comme un certain Minecraft.

Mais il se pourrait que l’année 2021 ne soit finalement pas certaine. En effet, Take Two Interactive (la maison mère et les propriétaires de la firme étoilée) ne liste plus le jeu pour « fin 2021 », mais pour l’année fiscale 2022. Cette année fiscale débutera le 1er avril 2021 et s’achèvera le 31 mars 2022.

GTA V pour 2022 ?

L’information est bien entendu à prendre avec de grosses pincettes. C’est dans le dernier rapport trimestriel de Take Two Interactive que nous découvrons un tableau des sorties des prochains jeux de la firme. Nous pouvons voir que Grand Theft Auto V est toujours prévu pour PS5 et Xbox Series X, mais la mention « second semestre de l’année 2021 », mais juste pour l’année fiscale 2022.

Nous pouvons voir que le DLC de The Outer Worlds : Murder on Eridanos est toujours prévu pour le « premier semestre de l’année 2021 ». La date de GTA V vient donc de changer puisque Rockstar Games avait officiellement annoncé la date du second semestre en juin sur son site officiel.

Dernièrement, de nombreuses rumeurs évoquent une arrivée de Red Dead Redemption et de Red Dead Redemption II sur PS5 et Xbox Series X pour l’année prochaine sur PS5 et Xbox Series X. Il se pourrait donc que Rockstar puisse choisir de faire passer en priorité son jeu de cow-boy plutôt que ce nouveau portage de GTA V. L’éditeur pourrait ainsi prendre la décision de reporté de quelques mois son jeu au début de l’année 2022 pour éviter que les deux jeux se marchent dessus l’année prochaine.

Rien d’officiel pour le moment, il se peut également que ce soit une erreur de la part de Take Two Interactive. Le mieux est donc de patienter en espérant avoir très bientôt de nouvelles informations comme les premières images, un premier trailer et des précisions sur la date de sortie.