Hancock : Charlize Theron croit toujours à la suite

L’époque semble être aux suites improbables. Au retour de ces anciens projets que l’on pensait enterrés depuis très longtemps. Comme si réalisateurs et acteurs à Hollywood faisaient le tour de leurs archives et y piochaient des envies de suites, de prequels ou de spin-off. Dans le lot récemment, on trouve bien entendu Gladiator, mais aussi les Goonies. Si Hancock ne fait pas vraiment partie du même monde cinématographique, le film sorti en 2008 avec Will Smith et Charlize Theron pourrait-il avoir droit à une suite ? C’est en tout cas ce qu’espère l’actrice.

Hancock, l’histoire est déjà prête

En 2008, Will Smith joue au super-héros. Très loin du Iron Man de Robert Downey Jr. sorti la même année, il incarne Hancock, un super-héros maladroit, qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs et est devenu impopulaire. Sa rencontre avec un spécialiste des relations publiques va changer les choses.

Dans ce film, Charlize Theron jouait la femme de Will Smith / Hancock. En apparence, une femme américaine très classique, mais comme on le découvrait à la fin, possédant des pouvoirs similaires (supérieurs même) à ceux de Hancock.

Un an après sa sortie dans les salles, le réalisateur Peter Berg avait annoncé le projet d’une suite, qui aurait pu introduire un dieu immortel dans l’équation déjà compliquée du couple. Deux auteurs avaient même été engagés, mais le projet s’est peu à peu éteint et a disparu des radars.

Charlize Theron semble toujours y croire. Interrogée par Comicbook, elle a relancé l’espoir de ceux qui voudraient voir ce film se faire.

On en a parlé pendant un moment de ce film, surtout après la sortie du premier, mais pas récemment. On serait des super-héros en chaise roulante ! Mais j’ai toujours envie de le faire. JE veux le faire. Je dirais oui immédiatement.

Si la concurrence Marvel a étouffé le projet à l’époque, le succès de Logan ou Deadpool ces dernières années, prouve qu’il y a une place à prendre face au MCU.