Les Goonies : Steven Spielberg évoque l’idée d’une suite

A chaque semaine ou presque, une nouvelle rumeur de sequel, de prequel, de spin-offs ou encore de reboots. Récemment encore, c’est Hunger Games qui s’est plié à la nouvelle mode, et auparavant, c’est le créateur de la Casa de Papel qui expliquait son envie de décliner son histoire à travers des spin-offs centrés sur ses personnages. Mais, les films et séries plus anciens ne sont pas épargnés non plus. Le Prince de Bel-Air ou encore Sabrina l’Apprentie Sorcière en savent quelque chose. Le dernier en date ? Les Goonies.

C’est un projet que les moins de 35 ans ne connaissent (peut-être) pas. A l’époque, les Goonies est réalisé et produit par Richard Donner. Au fil des années, il a peu à peu été considéré comme un film culte de la culture populaire. Un statut qui a bien sûr déjà donné naissance à plusieurs projets de suites, mais aucune ne s’est concrétisée.

Récemment encore, c’est Adam F. Goldberg (Les Goldberg) qui a expliqué sur Twitter qu’il s’était penché très sérieusement une suite et avait même écrit le script. Il aurait même eu un rendez-vous avec Richard Donner, malheureusement annulé à cause du confinement lié au coronavirus.

I rival @joshgad as ultimate fan of #TheGoonies. For the last 9 years I’ve been secretly writing PART 2 for fun. It’s my masterpiece. I even had a big meeting scheduled with Richard Donner… canceled 'cause of the lockdown! THE GOONIES 2 WILL happen when life resumes. Promise!!! pic.twitter.com/sBxgaDHjg0

— Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) April 27, 2020