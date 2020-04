Harley Quinn : le dernier film de DC Comics va-t-il avoir le droit à une suite ?

Il y a quelques mois, le film Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn est arrivé dans les salles obscures. Pas vraiment un succès au niveau du box-office ni de la critique, Warner Bros a même tenté d’améliorer les choses en renommant le film. Le résultat est dur à avaler, surtout après l’incroyable succès du film le Joker. On imagine sans peine que en misant sur Margot Robbie, Warner Bros avait un peu plus d’espoir que de récupérer 200 millions de dollars au box-office mondial. On aurait donc pu penser que c’était la fin de l’histoire pour le personnage. Mais les choses seraient bien différentes.

Harley Quinn, un personnage qui marche pour DC Comics ?

Il faut dire que malgré tout, DC Comics et Warner Bros ne peuvent pas complètement tirer un trait sur le personnage de Harley Quinn. Il fera partie du film The Suicide Squad de James Gunn, mais a aussi le droit à sa série animée sur la plateforme de DC Comics.

Du côté des films solo (ou avec son équipe), l’histoire pourrait aussi se poursuivre. C’est en tout cas ce qu’espère la réalisatrice Cathy Yan, qui s’est exprimée dans une interview à The Wrap.

Pour l’instant, rien n’est encore acté, mais la réalisatrice semble avoir déjà une idée affirmée de ce qu’elle veut pour le personnage et notamment un possible duo avec Poison Ivy, comme on le voir déjà dans la fameuse série animée. Surtout, ce personnage n’a pas eu le droit à l’image qu’il mérite au cinéma, malgré les efforts d’Uma Thurman. Il serait dans ce registre intéressant de voir quelle serait justement la relation entre les deux personnages, qui ont déjà vécu une romance.

La réalisatrice espère aussi pouvoir enchaîner avec Margot Robbie dans le rôle. Reste à voir si cette dernière et Warner Bros auront vraiment envie de remettre une pièce dans la machine.