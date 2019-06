Voilà plusieurs années que Niantic prépare Harry Potter : Wizards Unite, un jeu mobile dans lequel il sera possible de redécouvrir le monde des sorciers. Désormais, celui-ci dispose de sa date de sortie.

Harry Potter : Wizards Unite, un jeu dans lequel vous rejoindrez le Statute of Secrecy Task Force

Lors d’un événement dédié à Harry Potter : Wizards Unite, Niantic a donc annoncé que le jeu mobile verrait le jour à la date du 21 juin, c’est-à-dire ce vendredi. À cette date, il sera donc disponible sur iOS et Android… aux USA. Lors de la conférence du 18 juin, le studio n’a pas indiqué quand est-ce que le jeu sortirait en France, mais l’on peut supposer que sa disponibilité en Europe suivra de près celle des États-Unis.

Pour rappel, la Nouvelle-Zélande et l’Australie peuvent déjà profiter de la version bêta du jeu depuis le mois de mai, et il semblerait que les deux pays apprécient déjà de jouer au successeur de Pokémon Go. À ce jour, le jeu a été téléchargé quelque 100 000 fois.

Pour patienter, Niantic a également levé le voile sur un nouveau teaser de Harry Potter : Wizards Unite. Jusqu’ici, le studio était resté assez flou sur le contenu du jeu, si bien que l’on savait seulement qu’il plongerait les utilisateurs dans le monde des sorciers tout en se basant sur la réalité augmentée, comme Pokémon Go. Dans cette nouvelle bande-annonce, l’on peut donc découvrir le gameplay un peu plus en détail.

L’on comprend donc que le smartphone se transformera en baguette magique permettant de jeter des sorts et de se défendre plusieurs menaces, dont des équipes de mangemorts. Quant au joueur, il se glissera dans la peau d’une nouvelle recrue du Statute of Secrecy Task Force. Comme Pokémon Go, la géolocalisation aura logiquement un rôle prépondérant dans Harry Potter : Wizards Unite.