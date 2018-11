[Vidéo] Harry Potter à la sauce Pokémon GO, c’est pour 2019

Pour l’instant le mystère reste entier sur le gameplay, ce teaser nous annonçant seulement une sortie pour 2019. Initialement prévu en 2018, le jeu voit donc sa sortie repoussée par les équipes de Niantic et Warner Bros. Le jeu utilisera des mécanismes semblables à Pokémon GO avec l’utilisation de la réalité augmentée et du GPS.

C’est décidément une bonne période pour la franchise Harry Potter, qui vient de ressortir sur Netflix, et voit donc un nouveau volet des Animaux Fantastiques sortir dans les salles.