Le #hashtag #fête ses #10ans #aujourd’hui ! #Hashtag10

Le saviez-vous ? Le #hashtag n’a pas été inventé par Twitter, mais par un utilisateur.

Si votre enfant est né en 2007, alors il a le même âge que le hashtag. On ne parle pas du symbole (qui était là bien avant Twitter), mais de l’utilisation de celui-ci sur le web pour indexer des conversations.

Si la plateforme de microblogging a été fondée en 2006, c’est un an plus tard qu’un utilisateur a eu l’idée d’utiliser ce symbole pour regrouper les conversations autour d’une thématique.

Il s’agit de Chris Messina, un ingénieur qui a travaillé chez Google et Uber. Le 23 août 2007, il propose d’utiliser le symbole # (appelé « pound » en anglais) pour regrouper des tweets.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?

— ⌗ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007