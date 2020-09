Hâte d’avoir votre nouvelle Xbox ? Alors, fabriquez votre console en papier recyclable

La next-gen arrive et hante toutes vos pensées ? Après plusieurs mois sans nouvelles, la rentrée est un peu trop violente pour vous avec la multitude d’infos autour de la PS5 et des prochaines Xbox ? Vous n’arrivez plus à patienter jusqu’au 10 novembre pour avoir votre nouvelle Xbox Series X ou Xbox Series S ? Pas de panique, Microsoft a pensé à tout et vous allez pouvoir bientôt avoir la vôtre… En papier recyclé.

La Xbox Series X et Xbox Series S en papier, dès maintenant

En attendant la sortie des deux consoles le mardi 10 novembre 2020, et en attendant le lancement des précommandes mardi prochain, le 22 septembre 2020, vous allez pouvoir faire un peu de travaux manuels ! En effet, Microsoft vient de mettre à disposition sur leur site officiel les plans des deux consoles à imprimer directement chez vous pour pouvoir les construire vous-même. Plusieurs formats sont disponibles donc l’échelle 1:1, l’échelle 1:3 ou d’autres dimensions en fonction de votre imprimante.

De notre côté, nous avons essayé l’échelle 1:3, c’est testé, mais pas vraiment approuvé… On a quand même plus hâte d’avoir les vrais modèles quand même… 👀

La next-gen Xbox en précommande dès mardi à 9h

Pour revenir dans quelque chose de plus sérieux, nous vous rappelons que la Xbox Series X et la Xbox Series S seront disponibles en précommande dès le mardi 22 septembre 2020 à partir de 9h. Microsoft a annoncé l’heure sur ses réseaux sociaux, alors notez bien cela sur vos agendas.

👀 On a quelques précisions à te partager ! 🎮 Précommandes de la Xbox Series X et la Xbox Series S : le 22 septembre dès 9h00. 🌍 Lancement mondial le 10 novembre 👉 https://t.co/Eh2QsVmBMv pic.twitter.com/exM4yj0mGG — Xbox FR (@XboxFR) September 18, 2020

Pour ce qui est de la fameuse offre du Xbox All Access permettant de financer votre console sur 24 mois avec tous les avantages des services Xbox (Game Pass, XCloud, Xbox Live…), cette offre ne sera pas disponible le 22 septembre pour les précommandes. Il faudra réaliser cela directement le 10 novembre pour la sortie des consoles dans un magasin partenaire (FNAC ou Micromania).