La Xbox Series X à 32,99€/mois via l’offre Xbox All Access en France !

Alors que les précommandes de PS5 sont au coeur des préoccupations de nombreux gamers (des PS5 sont encore disponibles en stock à cette adresse), Microsoft prépare l’ouverture des précommandes de ses nouvelles Xbox Series S et Series X. Rappelons que la « next-gen » façon Microsoft sera disponible le 10 novembre en France, contre le 19 du même mois pour la PS5.

La Xbox Series X au prix de 32,99€/mois ?

On le sait depuis quelques jours maintenant, en France, la Xbox Series S sera affichée au tarif de 299€, contre 499€ pour le modèle Series X. Du côté de chez Microsoft, on va profiter de l’arrivée de la next-gen pour inaugurer dans de nombreux pays l’offre Xbox All Access, déjà disponible aux Etats Unis.

Concrètement, avec l’offre Xbox All Access, le client acquiert la console Xbox de nouvelle génération de son choix et profite de 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate, qui donne accès à un catalogue de plus de 100 jeux, au xCloud, ainsi qu’à un abonnement EA Play, sans oublier le Xbox Live Gold, indispensable pour jouer en ligne.

Côté tarifs, Microsoft frappe fort puisqu’il sera possible de bénéficier de cette offre pour 24,99€ par mois (pendant 24 mois) en optant pour la Xbox Series S, et 32,99€ par mois (pendant 24 mois) pour la Xbox Series X. La bonne nouvelle, c’est que cette formule s’avère très intéressante, puisque contrairement à ce que l’on pourrait croire, au terme des deux années d’abonnement, l’ensemble revient moins cher que l’achat de la console seule et de deux années de Xbox Game Pass Ultimate.

Ainsi, pour une Xbox Series X, au terme des deux années d’abonnement, on aura donc déboursé la somme totale de 791,76€. Si l’on retire les 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate (à son tarif habituel de 12,99€/mois), soit 311,76€, la Xbox Series X revient à… 480€.

Microsoft explique : « Il ne sera pas possible de précommander une console en France dès le 22 septembre avec le Xbox All Access, mais le programme sera déployé dans le pays en amont de la sortie de la console. » De quoi faire trembler une PS5 dont le succès semble déjà tout tracé ?