HBO Max officialise la série The Last of Us

Le projet semblait déjà très bien lancé en juin dernier et il a été officialisé. HBO Max a passé commande de l’adaptation en série du jeu vidéo The Last of Us. Pour produire et écrire le scénario de cette fiction très attendue, on retrouve deux valeurs sûres : Craig Mazin le showrunner de Chernobyl, et Neil Druckman, le père des franchises The Last of Us et Uncharted chez Naughty Dog. Ils sont aussi rejoint par Carolyn Strauss qui a travaillé sur les séries Chernobyl et Game of Thrones pour HBO.

Les liens entre les jeux vidéo et le cinéma sont de plus en plus évidents

Dans un communiqué, Francesca Orsi, vice-présidente exécutive en charge de la programmation chez HBO, s’est réjoui : « Craig et Neil sont des visionnaires, des professionnels de très haut niveau. Avec eux aux manettes aux côtés l’excellente Carolyn Strauss, cette série devrait à la fois parler aux fans inconditionnels du jeu The Last of Us mais aussi aux nouveaux venus dans cette saga. Nous sommes ravis de nous associer à à Naughty Dog, Word Games, Sony et PlayStation pour adapter cette histoire épique et puissamment immersive. »

Pour rappel, l’histoire de The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de notre civilisation par un virus. Joël, un des survivants, tente de survivre aux côtés d’Ellie, une jeune fille de 14 ans. Ces derniers s’entraident afin de traverser les États-Unis vers une quête qui pourrait remettre l’humanité sur les rails.

On n’en sait pas plus sur cette adaptation et aucun élément du casting n’a par exemple été révélé. En misant sur des valeurs sûres à la production, HBO Max semble en tout cas déterminé à réussir. Depuis une vingtaine d’années, les liens entre les jeux vidéo et l’univers cinématographique sont de plus en plus importants. Il est cependant intéressant de voir des séries prendre le temps d’explorer certains univers comme cela est la cas avec The Witcher sur Netflix. De son côté, le studio Naughty Dog verra aussi sa saga Uncharted prochainement adaptée en long-métrage.