HBO prépare une série consacrée à Elon Musk et SpaceX

Tesla, The Boring Company, ou encore SpaceX. Elon Musk multiplie les idées et les projets. Parfois critiqué, moqué ou admiré, il ne laisse en tout cas personne indifférent. Récemment, ce dernier a par exemple beaucoup fait parler de lui au sujet d’un implant développé par Neuralink censé établir une connexion numérique entre les cerveaux humains et les ordinateurs. L’entrepreneur va justement faire l’objet d’une série limitée de six épisodes qui sera diffusé par HBO.

Channing Tatum pour jouer Elon Musk ?

Le programme sera adapté de la biographie d’Ashlee Vance consacrée au milliardaire : Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future ( Elon Musk: Tesla, SpaceX et la quête d’un avenir fantastique, en Français). On pourra y voir comment le fondateur de Tesla a poursuivi son rêve de voir l’humanité devenir une espèce multiplanète. La série montrera notamment comment Elon Musk a recruté une équipe d’ingénieurs afin d’œuvrer sur ce projet et fabriquer la première fusée de Space X et comment cela s’est finalement concrétisé par le premier vol habité le 30 mai dernier.

Pour mener à bien cette adaptation, Doug Jung servira en tant que scénariste. Il est loin d’être un nouveau venu puisqu’il a déjà travaillé sur des œuvres telles que Star Trek Beyond, The Cloverfield Paradox, Mindhunter, ou encore Banshee. Il assure par ailleurs la production en compagnie d’un certain Channing Tatum. Des rumeurs évoquent d’ailleurs ce dernier pour jouer le rôle d’Elon Musk mais l’information n’a pas été confirmée. L’acteur a joué dans de nombreux longs-métrages mais on retient notamment ses rôles dans 21 et 22 Jump Street ou encore Kingsman : Le Cercle d’or.

Il faudra encore s’armer de patience avant de voir apparaître cette mini-série sur nos écrans. Les préparatifs ont bien commencé mais il ne faut pas attendre une diffusion avant fin 2021 ou 2022.