Hier, la fusée Falcon 9 de SpaceX est entrée dans l’histoire

Mission réussie pour SpaceX qui vient d’agrémenter le réseau Starlink de 60 satellites supplémentaires. De ce fait, cette constellation artificielle est désormais composée de 420 satellites. Si cette nouvelle est déjà incroyable, SpaceX passe une nouvelle étape importante dans son histoire.

Hier, avec ce lancement Starlink, la fusée Falcon 9 effectuait sa 84e expédition. Elle dépasse donc le nombre de vols de la fusée Atlas V conçue par United Launch Alliance. Depuis son premier lancement le 2 août 2002, la fusée Atlas V a effectué environ 5 missions par an, sans aucun échec. Trois mois après, Elon Musk accompagné de deux autres ingénieurs, Tom Mueller et Chris Thompson, a fondé SpaceX.

Le premier vol de la Falcon 9 a eu lieu le 4 juin 2010, 8 ans après Atlas V. Pourtant, SpaceX a rattrapé United Launch Alliance en effectuant au cours des premières années 17 excursions par an. La Falcon 9 connaît un échec lors d’un vol en 2015. Le fait d’avoir dépassé le nombre de vols effectués par Atlas V donne à SpaceX et à sa Falcon 9 davantage de crédibilité et de confiance.

Aujourd’hui, SpaceX et United Launch Alliance sont devenues rivales pour savoir qui aura la chance de répondre aux missions de la NASA et du département américain de la Défense. Pendant longtemps, SpaceX a été la cible de moquerie de la part de sociétés concurrentes, notamment à cause de son fondateur, Elon Musk, qui est devenu une véritable icône pour de nombreux entrepreneurs en herbe, et qui a tendance à beaucoup promettre.

Pratt & Whitney Rocketdyne, une entreprise qui fabriquait des moteurs de fusée, désormais disparue, avait publié cette publicité en 2011. On peut lire : « Pendant que les autres gars lancent de puissantes conférences de presse, nous alimentons les lancements de personnes et les charges utiles critiques. Pendant que les autres gars livrent des communiqués de presse, nous livrons des astronautes et d’importantes charges utiles en communication, science et défense nationale. Donc, avant d’écouter leur prochaine promesse, scannez le tag et regardez les 14 lancements sans échec. »

Depuis, cette entreprise a disparu et SpaceX est devenue la seule entreprise américaine capable de transporter des astronautes en orbite. La Falcon 9 est également considérée comme étant la fusée la plus performante à ce jour.