Neuralink : c’est vraiment comme une Fitbit intégrée à notre cerveau ?

Si Elon Musk est principalement connu pour être le PDG de Tesla et SpaceX, l’homme de 49 ans dirige bien d’autres entreprises, dont Neuralink qui fait de plus en plus parler d’elle. Neuralink est décrite comme étant une startup américaine neurotechnologique qui développe des implants cérébraux d’interfaces neuronales directes. Il y a quelques semaines, Elon Musk comparait cet implant à une Fitbit intégrée à votre crâne.

Une vision inquiétante, mais intéressante.

En ce moment, Musk et ses équipes testent ce fameux implant sur des porcs. Dans une interview accordée au New York Times, Elon Musk explique que ce projet devrait considérablement améliorer la communication cerveau-ordinateur. Voici ses termes : « Nous sommes un modem à 300 bauds. Nous fournissons très lentement des informations à notre téléphone ou peut-être un peu plus rapidement à un ordinateur si vous utilisez 10 doigts. Et c’est juste très difficile de communiquer. L’IA va s’éloigner de nous juste parce qu’elle ne peut pas nous parler ». Effrayant n’est-ce pas ? Pourtant Elon Musk estime que nous sommes tellement dépendant de nos téléphones, ordinateurs, et réseaux sociaux, qu’ajouter une puce Neuralink dans notre cerveau ne devrait pas changer grand-chose au niveau de l’humanité. À ce propos, je vous conseille d’aller voir le documentaire « Derrière nos écrans de fumée », actuellement disponible sur Netflix.

Elon Musk tient tout de même à nous rassurer en expliquant que le projet est encore à un stade très primitif. Faut-il encore que cet implant soit validé par la Food and Drug Administration (FDA). Pour cela, le produit ne doit pas provoquer d’effets indésirables, et doit être retirable facilement.

Dans un premier temps, l’implant Neuralink devrait être commercialisé comme étant un produit médical. En effet, les équipes travaillant sur le projet cherchent à créer une solution permettant de traiter les lésions du cerveau et de la moelle épinière. Mais rappelez-vous, le Coca-Cola vient aussi d’une pharmacie. À long terme, Elon Musk imagine mettre cet implant à la disposition de tout le monde, pour améliorer nos relations avec les intelligences artificielles.