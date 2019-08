HBO veut s’attaquer à la dictature des algorithmes

La majorité des plateformes actuelles fonctionnent désormais avec les algorithmes. Ainsi, sur Netflix, les recommandations sont de façon quasi exclusive basées sur ce que vous avez pu voir avant, et ce que Netflix pense pourrait vous intéresser en conséquence. Et les autres sont à l’identique. Mais HBO vient d’annoncer le développement d’un outil quelque peu différent, destiné à changer les choses.

HBO redonne place à l’humain

La plateforme, a lancé (aux Etats-Unis), un nouveau site web nommé « Recommended by Humans » (recommandé par des humains en français) qui génère des recommandations de vidéos à partir des tweets publiés par les internautes et d’autres recommandations. La plateforme permet de voir 50 épisodes gratuits, de séries, films ou documentaires. Clairement pour HBO, il s’agit avant tout d’une logique marketing, qui permet de valoriser les contenus maisons, notamment Euphoria ou Chernobyl. Il est aussi impossible de voir un show complet sans s’abonner. L’idée de la plateforme est aussi de montrer le « lien émotionnel » que les spectateurs de HBO peuvent avoir avec leurs shows et les recommandations qui en découlent.

Si on va au-delà de cette ambition marketing, HBO plante aussi un débat sur la place des algorithmes et des recommandations des autres utilisateurs. Dans le cas des annulations récentes de Tuca & Bertie ou The OA sur Netflix, on sait que le manque de visibilité des deux programmes a joué un rôle majeur. Les créateurs de séries et contenus en général, s’inquiètent de plus en plus face à des algorithmes obscurs, dont les règles semblent mal définies et surtout difficiles à saisir.

HBO n’a pas autant de contenu que Netflix et la question est donc moins complexe en interne. Mais avec le développement de Disney+ ou de la plateforme d’Apple, le problème est amené à prendre de l’ampleur dans les prochaines années. On peut donc espérer que HBO ait contribué à donner des idées à la concurrence…