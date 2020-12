Hello bank! : que contient son offre gratuite et sans condition ?

C’est une tendance forte dans le secteur des banques en ligne et des néo-banques. Les comptes bancaires simplifiés sont aujourd’hui mis en avant par la plupart des acteurs présents sur le marché. Hello bank! propose ainsi Hello One, une offre qui a l’avantage d’être accessible à tous. Il suffit pour cela d’être résident français et majeur. Ainsi, aucun revenu régulier n’est exigé, ce qui permet par exemple aux étudiants de pouvoir ouvrir un compte.

Pourquoi souscrire à l’offre Hello One ?

Le premier avantage d’Hello One est la possibilité d’accéder à un compte bancaire individuel pour zéro euro par mois. D’ailleurs, aucun frais ne sera appliqué si vous n’utilisez pas votre carte bancaire.

Cette offre permet par ailleurs une gestion simplifiée de votre compte. Toutes les opérations sont visibles instantanément et le solde est actualisé en temps réel. Autant dire que cela peut éviter de bien mauvaises surprises en fin de mois. Il est par ailleurs possible de modifier son plafond de paiement et de retrait en quelques clics, ce qui garantit une meilleure maîtrise son budget.

Hello One, c’est aussi des outils de catégorisation de vos dépenses. Un classement automatisé vous donne la possibilité d’y voir plus clair et de savoir comment votre argent est utilisé chaque mois. L’occasion, pourquoi pas, d’adapter son comportement et de faire ses choix de manière plus éclairée.

Quelles sont les caractéristiques de l’offre ?

Comme dans tous les établissements bancaires, cette offre gratuite Hello bank! comprend des plafonds. Ils s’établissent à 1000€ sur 30 jours roulants pour les paiements, et à 400€ sur 7 jours pour les retraits dans les distributeurs.

En ce qui concerne les paiements réalisés à l’étranger, aucun frais ne vous sera appliqué. Pour les retraits, ils sont gratuits sur l’ensemble du réseau BNP Paribas et le réseau Global Alliance (Bank of America, Deutsche Bank, Barclays). Il faudra en revanche compter 1,50 % de frais pour les transactions en devises.

Il est également possible d’effectuer des paiements mobiles avec l’offre Hello One qui donne accès à Apple Pay. C’est une offre de paiement simplifiée qui permet d’enregistrer sa carte bancaire sur son iPhone pour régler avec ce dernier sans contact. Vous pourrez aussi profiter de la solution mobile Paylib qui repose sur le même principe. Enfin, le paiement sans contact est également accessible via la carte Hello One.

Une carte bancaire compatible avec le réseau Visa

Il faut tout d’abord savoir que la carte Hello One est fournie gratuitement lorsque vous souscrivez à l’offre. Alors que certains concurrents d’Hello bank! ont parfois tendance à cacher des frais pour inactivité, cela n’est pas le cas ici.

La carte Hello One est compatible avec le réseau Visa. En clair, cela vous permet de payer chez les 31 millions de commerçants équipés et il est aussi possible de retirer dans les 1,4 milliards de distributeurs compatibles. Vous pourrez donc voyager l’esprit tranquille sans avoir à vous inquiéter d’éventuels problèmes de compatibilité.

Il faut par ailleurs noter qu’elle est à débit immédiat, et à autorisation systématique. Ainsi, votre compte sera consulté lors de chaque opération et le découvert n’est pas autorisé. Si le solde s’avère insuffisant, le paiement sera donc refusé. Cela donne la possibilité de gérer son budget de manière plus équilibrée sans prendre le risque de dépenser trop.

Une équipe à l’écoute de vos préoccupations

Il peut arriver d’avoir envie de changer d’offre ou de quitter l’établissement. En la matière, Hello bank! fait preuve d’exemplarité et vous pourrez à tout moment résilier votre contrat carte et/ou clôturer votre compte. Il suffit pour cela d’adresser un message via son espace client.

La banque en ligne dispose d’un support client très réactif et à l’écoute de vos préoccupations. Vous pourrez contacter ses équipes par téléphone ou en ligne sur des tranches horaires élargies.