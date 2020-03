« Hermitage » : cette nouvelle vidéo d’Apple, filmée avec un iPhone 11 Pro, est complètement folle…

Apple fait la démonstration (impressionnante) de son iPhone 11 Pro

Il y a quelques jours, Apple révélait les meilleures photos réalisées avec le mode Nuit, réalisées évidemment via un iPhone 11, un iPhone 11 Pro et un iPhone 11 Pro Max. Aujourd’hui, le géant américain met en ligne une toute nouvelle vidéo « Shot on iPhone« , et il s’agit peut-être de la plus spectaculaire jamais filmée par un iPhone.

En effet, cette nouvelle vidéo « Hermitage« , a été réalisée intégralement avec un iPhone 11 Pro, avec un plan séquence assez impressionnant de 5 heures, 19 minutes et 28 secondes. Et oui, le tout a été réalisé avec une seule et même charge. Selon Apple, l’iPhone utilisé a même terminé cette capture vidéo de plus de 5 heures avec 19% de batterie.

Une visite du musée de St Petersbourg en Russie

Pour Apple, il s’agit « d’un voyage cinématographique à travers l’un des plus grands musées du monde à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui comprend 45 galeries, 588 chefs-d’œuvre et des spectacles. Prise de vue entièrement avec l’‌iPhone 11 Pro en une prise de vue continue sur une charge de batterie. »

La vidéo permet donc de visiter le musée de St Petersbourg, et d’assister à diverses représentations, le tout, pour une durée totale dépassant les 5 heures. C’est Axinya Gog qui s’est chargée de la réalisation de cette vidéo qui a évidemment nécessité une importante préparation pour aboutir à ce résultat.

Une sacrée démonstration des capacités vidéo du triple capteur de l’iPhone 11 Pro, même s’il convient de rappeler que sans une importante préparation en amont, et une étude très précise de la luminosité, du cadrage, des mouvements de caméra… vous ne parviendrez jamais à obtenir un tel résultat « dans la vraie vie« . A noter que ceux qui n’ont pas le temps de visionner une vidéo de plus de 5 heures, peuvent se rabattre sur un petit résumé plus raisonnable de 90 secondes, mis en ligne par Apple à cette adresse.