Regardez l’impressionnant test de résistance aux chocs du Note 20 Ultra contre l’iPhone 11 Pro Max

Ce mois d’août, Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme, le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Le géant coréen a apporté pas mal d’améliorations par rapport à la génération précédente, que ce soit au niveau de la fiche technique ou des fonctionnalités du stylet S Pen. Et en plus de cela, le Note 20 Ultra est le premier smartphone à utiliser le nouveau verre Gorilal Glass Victus de Corning.

Corning fournit du verre résistant aux chocs et aux rayures aux fabricants de smartphones depuis des années et d’après celui-ci, le Gorilla Glass Victus est actuellement le produit le plus résistant du marché. Pour avoir une meilleure idée de la résistance du Galaxy Note 20 Ultra, la chaîne PhoneBuff a décidé de mener un test (vidéo, en anglais, ci-dessous) de résistance aux chutes de ce nouveau modèle de Samsung, contre l’iPhone 11 Pro Max.

Les résultats sont assez impressionnants.

Lors du premier round de ce test, le Galaxy Note 20 Ultra et l’iPhone 11 Pro Max sont tombés sur le dos d’une hauteur de 1 mètre sur une surface du béton. Résultat, si le dos du Galaxy Note 20 Ultra a été un peu endommagé sur l’un des coins, ce n’est comparé aux dégâts observés sur le dos de l’iPhone, qui a été complètement fissuré. Néanmoins, après ce premier rond, les deux appareils étaient encore fonctionnels.

Les deux appareils sont ensuite tombés sur le coin. Sur ce test, les deux appareils semblent avoir la même résistance aux chocs, mais les dégâts ont été moins visibles sur l’iPhone qui semble mieux protégé contre ce type de chute grâce à son châssis métallique.

Troisième étape : les deux modèles sont tombés sur la façade. Et là, on voit bien la différence que fait le Gorilla Glass Victus utilisé par le smartphone de Samsung. En effet, le Note 20 n’a presque pas de dégâts alors que l’iPhone 11 Pro Max a eu un écran complètement brisé.

PhoneBuff indique également que l’iPhone 11 Pro Max a commencé à montrer des dysfonctionnements après 10 chutes successives d’une hauteur de 1,45 mètre sur une surface en acier. Le Note 20 Ultra, quant à lui, s’en sort bien après le même test.

Gorilla Glass Victus, bientôt le nouveau must-have pour les smartphones ?

Le verre Gorilla Glass Victus de Corning devrait apporter des améliorations significatives de la résistance des prochains smartphones. En effet, d’après la société, les smartphones utilisant ce verre peuvent survivre à des chutes de 2 mètres. Et en ce qui concerne les rayures, le Gorilla Glass Victus offre également deux fois plus de résistance.

« Les téléphones qui tombent peuvent être des téléphones cassés, mais à mesure que nous développions de meilleurs verres, les téléphones ont survécu à plus de chutes, mais ont également montré des rayures plus visibles, ce qui peut avoir un impact sur la capacité à être utilisés des appareils », a déclaré John Bayne, senior vice president chez Corning. « À la place de notre approche historique de demander à nos technologues de se concentrer sur un seul objectif – rendre le verre meilleur pour les chutes ou les rayures – nous leur avons demandé de se concentrer sur l’amélioration contre les chutes et contre les rayures, et ils ont livré le Gorilla Glass Victus. »

De plus, l’utilisation de ce nouveau verre par les fabricants de smartphones n’entraînera pas de coûts supplémentaires par rapport à l’utilisation de la génération précédente, ce qui signifie que le verre Gorilla Glas Victus pourrait être utilisé sur de très nombreux modèles en 2021.