iPhone 11 Pro & 11 Pro Max : où précommander au meilleur prix ?

Apple a fait les choses en grand pour le lancement des nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max lors de sa Keynote. Alors que l’iPhone XR est le vrai best-seller de la génération précédente, le 11 Pro et le 11 Pro Max pourraient bien renverser la tendance, avec des caractéristiques très haut de gamme. Dans cet article, nous vous expliquons comment acheter un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 Pro Max en précommande au meilleur prix en 2019, et pour sa date de sortie officielle.

Comme vous pouvez le voir dans notre tableau de comparaison des meilleurs prix pour l’iPhone 11 Pro de 64 Go (le stockage de base), la plupart des marchands français intègrent directement cette nouvelle version du flagship Apple, avec une précommande dès le 13 septembre, et les premières livraisons (ou retraits en magasin), dès la date de sortie officielle : le 20 septembre. Chez chacun des marchands, vous bénéficiez de la même garantie constructeur que lors d’un achat dans un Apple Store.

iPhone 11 Pro est très haut de gamme, son prix aussi !

Dès leur annonce, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max disponibles en précommandes se sont placés tout en haut de la gamme Apple, en remplacement des iPhone XS et XS Max. Le prix public n’ont pas changé, avec respectivement 1159€ pour l’iPhone 11 Pro, et 1259€ pour l’iPhone 11 Pro Max. La différence du prix avec l’iPhone 11 s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord la présence d’un nouveau triple capteur à l’arrière, mais pas seulement.

Avant de rentrer dans le détail du meilleur prix pour acheter un iPhone 11 Pro et acheter un iPhone 11 Pro Max, faisons un petit tour des caractéristiques techniques. La face avant ne change pas par rapport au modèle précédent, et le design global change surtout sur la face arrière. Sur les deux modèles, le logo Apple est centré, et on retrouve une toute nouvelle combinaison de trois capteurs. On retrouve sur l’iPhone 11 Pro disponible à la précommande, un écran Super Retina XDR de 5,8″ et de 6,5″ sur le 11 Pro.

Sur les deux modèles, on retrouve la toute nouvelle puce A13 Bionic, qui est tout simplement surpuissante. Une grosse faiblesse des deux modèles précédents a été améliorée : l’autonomie de la batterie. Si vous achetez un iPhone 11 Pro, vous aurez une meilleure autonomie que sur l’iPhone XS. Le gain est conséquent avec 4 heures de plus que le XS pour le 11 Pro, et 5 heures de plus que le XS Max pour l’iPhone 11 Pro Max.

Où acheter l’iPhone 11 Pro en précommande, à quel prix ?

Avant de voir le détail du meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max lors de l’achat en précommande, tout dépend de votre capacité de stockage désiré. Pour les deux modèles, Apple propose désormais trois tailles différentes pour son modèle le moins cher : 64 Go, 256 Go ou 512 Go. Avec le triple capteur et le support de la 4K à 60 images secondes pour la vidéo, le stockage est crucial.

Pour sa sortie, l’iPhone 11 Pro avec 64 Go est disponible au prix de 1159€, tandis que la version avec 256 Go est à 1329€ et la version 512 Go est vendue 1559€. On reste aligné sur les tarifs de l’an passé.

Pour l’iPhone 11 Pro Max, plus grand écran et batterie riment avec prix plus élevé que celui de l’iPhone 11 Pro. Le modèle 64 Go est proposé en précommande à 1259€, le 256 Go à 1429€ et le 512 Go à 1659€. Même avec des promos, il sera compliqué de trouver un iPhone 11 Pro pas cher !

Alors que l’iPhone 11 est moins cher que le XR, les prix des iPhone 11 Pro Max et Pro sont toujours alignés avec ceux du iPhone XS Max et XS.

Une fois de plus, la marque Apple n’hésite pas à proposer des tarifs très élevés pour ses iPhone haut de gamme, tout en sachant que la baisse de prix de l’iPhone 11 permet aussi de séduire une clientèle différente, et d’accroître la présence de la marque américaine sur le marché asiatique. Une chose est sûre : nous mettons nos tableaux à jour en permanence pour vous assurer de connaître les meilleurs prix de l’iPhone 11 Pro.

Si vous êtes parmi les fidèles de la marque et voulez acheter un iPhone 11 Pro ou un iPhone 11 Pro Max en précommande dès le vendredi 13 septembre, vous serez assurés de le recevoir dès sa date de sortie : le vendredi 20 septembre. La frénésie étant moins intense que dans le passé, les ruptures de stock devraient être moins présentes, au plus vite vous passez votre commande, au mieux vous vous assurerez une livraison le jour J.

Acheter l’iPhone 11 Pro sur internet vous permet de vous assurer de sa disponibilité, contrairement à un achat directement en magasin, pour lequel vous ne pouvez pas savoir si les stocks (en fonction des tailles et coloris) seront bien là ou pas. Et vous allez vous commander l’iPhone 11 Pro dès sa précommande.