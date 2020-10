iPhone 12 Pro Max vs iPhone 11 Pro Max : faut-il changer ?

C’est bien connu : les nouvelles versions « Pro Max » des iPhone sont les plus endurantes et celles qui proposent les plus grands écrans de la gamme de smartphones d’Apple. Cette année, avec la présentation de l’iPhone 12 Pro Max, le précédent iPhone 11 Pro Max n’est plus le modèle avec le plus grand écran de la marque. Quels sont les autres nouveautés et avantages de l’iPhone 12 Pro Max ? Ci-dessous, nous avons réalisé un comparatif entre l’iPhone 12 Pro Max et 11 Pro Max, avec leurs points communs et leurs différences spécifiques.

Cette année, l’événement « Hi, Speed » fut le keynote d’Apple le plus attendu de l’année tant il a introduit les nouveaux iPhone de la marque, les premiers à recevoir la 5G. Il fut l’occasion de présenter non pas trois, mais quatre versions de l’iPhone 12. Dans l’ordre de leur taille (et de leurs prix), il s’agit des iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Dans ce guide d’achat et comparatif, nous nous concentrons sur les différences entre le modèle au plus grand écran – de 6,7 pouces – face à son prédécesseur sorti l’année dernière. Le plus grand smartphone jamais conçu par Apple possède-t-il suffisamment de différences avec l’iPhone 11 Pro Max pour nous faire changer d’iPhone ?

Quelles différences entre iPhone 12 Pro Max et iPhone 11 Pro Max ?

Quelle est la taille de l’iPhone 12 Pro Max ?

Apple a augmenté la taille de l’écran et l’iPhone 12 Pro Max possède un écran de 6,7 pouces, contre 6,5 pour l’iPhone 11 Pro Max. Comme nous vous l’avons mentionné, il s’agit de l’iPhone avec le plus grand écran jamais conçu par Apple. L’idéal pour pouvoir regarder des vidéos, des séries en streaming, ou alors faire de son iPhone un outil de travail.

Avec un écran plus grand, nous aurions pu nous attendre à voir arriver l’iPhone 12 Pro Max avec un form factor très grand et difficile à utiliser d’une seule main. Mais Apple a optimisé le style de ses iPhone cette année et ces derniers sont disposés à embarquer de plus grands écrans sans devoir augmenter les dimensions générales des smartphones. Pour faire simple : l’iPhone 12 Pro Max possède un écran plus grand, mais des dimensions très similaires à celles de l’iPhone 11 Max.

Pour la troisième génération consécutive, l’encoche est toujours présente sur l’iPhone 12 Pro Max. Apple l’a laissé pour chacun de ses nouveaux modèles afin de pouvoir laisser FaceID, son système de reconnaissance faciale. Bien que la concurrence l’ait délaissé pour se jeter en masse sur le système des intégrations de caméras selfie sous le forme de poinçon, Apple continue de proposer un système de déverrouillage 3D, sécurisé et rapide. Son seul concurrent sur ce point, Google, a décidé de s’en débarrasser depuis la sortie des Pixel 4a.

Changement de style

L’iPhone 12 Pro Max, comme le reste de la gamme, possède une différence claire par rapport à l’iPhone 11 Pro : son design. Cette année, Apple a décidé de réitérer le style de son iPhone 4 avec des arrêtes plus anguleuses, que la marque avait délaissées depuis la sortie de l’iPhone 6. L’intérêt, mis à part la distinction avec le précédent modèle de 2019, a été d’optimiser d’autant plus le format du smartphone pour laisser le plus de place à l’écran et réduire les quelques millimètres sans intérêt. Au final, l’iPhone 12 Pro Max est plus fin que le 11 Pro Max. Son épaisseur est de 7,4 mm quand celle de l’iPhone 11 Pro Max est de 8,1 mm.

Outre sa taille d’écran et les conséquences du style dans les dimensions, Apple a changé d’autres éléments sur la fabrication de son iPhone XXL. D’abord, l’iPhone 12 Pro Max embarque un nouveau en verre dépoli baptisé « Ceramic Shield », annoncé comme le plus solide de tous les composants utilisé précédemment par Apple. Le châssis ne change pas : il s’agit toujours d’un cadre en acier inoxydable comme Apple le propose dans sa gamme Pro d’iPhone. Le smartphone est certifié IP68, pour une résistance à l’eau pendant 30 minutes et à 6 mètres de profondeur.

Enfin, du côté des coloris. La proposition du catalogue des coloris de l’iPhone 12 Pro Max est légèrement différente de celle de l’iPhone 11 Pro Max. L’année dernière, la couleur tendance chez Apple était un vert bouteille très foncé. Cette année, l’iPhone 12 Pro Max arrive avec une nouvelle couleur bleue « Pacifique », qui existe aussi sur l’iPhone 12 classique, mais avec beaucoup moins de profondeur et un côté plus flashy. Autrement, l’iPhone 12 Pro Max est disponible en coloris or, argent, et graphite (gris).

Le plus grand écran proposé par Apple

L’écran de l’iPhone 12 Pro Max sera certainement l’argument principal du smartphone. Jamais Apple n’avait proposé un aussi grand écran. L’idéal pour consulter du contenu ou travailler ? Dans ses technologies, l’écran de l’iPhone 12 Pro ne diffère pas beaucoup face à celui de l’iPhone 11 Pro. On retrouve toujours la technologie OLED du Super Retina XDR avec ses 1200 nits de luminosité maximale et sa densité de pixel de 458 ppp.

Passer de 6,5 à 6,7 pouces ne sera pas une différence très perceptible, mais tout de même. Apple a fait passer son iPhone 12 Pro de 5,8 pouces (2019) à 6,1 pouces cette année, soit presque la même augmentation que l’iPhone 12 Pro Max comparé à l’iPhone 11 Pro Max. En vue des nouveautés au chapitre de la puissance et de la connectivité, que nous allons vous détailler à la suite de notre comparatif entre iPhone 12 Pro Max et iPhone 11 Pro Max, le dernier appareil d’Apple a de sérieux arguments pour faire de lui l’un des meilleurs smartphones du marché.

iPhone 12 Pro Max vs 11 Pro Max : les caractéristiques techniques

L’iPhone 12 Pro Max est plus puissant que l’iPhone 11 Pro Max grâce à la nouvelle puce A14 Bionic venant intégrer le dernier smartphone d’Apple. Quels changements ? Les différences dans les spécificités techniques de l’iPhone 12 Pro Max valent-elle le coup pour l’acheter ou remplacer son iPhone 11 Pro Max ? Débutons ce chapitre par un comparatif des fiches techniques.

iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max Dimensions 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 158 x 77.8 x 8.1 mm Poids 226 g 226 g Étanchéité IP68 IP68 Écran OLED 6,7'' Super Retina XDR (2340 x 1170 pixels)

HDR

True Tone

Haptic Touch

Contraste 2 000 000:1

Luminosité max 1200 nits

Couverture DCI-P3

19.5:9

Super Retina XDR OLED 6,5'' Full HD+ (1242 x 2688 pixels)

HDR10

60 Hz

Verre de protection Gorilla Glass 6 de Corning Audio Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Dolby Atmos Pas de jack 3,5 mm

Deux haut-parleurs stéréo

Puce A14 Bionic (5 nm)

Apple GPU A13 Bionic (7 nm+)

Apple GPU Stockage 128 Go, 256 Go, 512 Go 64 Go, 256 Go, 512 Go RAM NC

Pas de port microSD 4 Go

Pas de port microSD Batterie NC 3110 mAh Recharge Charge rapide 18 W (chargeur non fourni)

Charge sans fil 15 W (MagSafe) et recharge inversée Charge rapide 18 W

Charge sans fil 7,5 W Biométrie Reconnaissance faciale FaceID Reconnaissance faciale FaceID Appareil photo - Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,4 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

- Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

- Téléobjectif 52 mm (f/2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4" ; photosite de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2x / 4x

- Scanner LiDAR

Apple ProRAW

Mode Nuit

Smart HDR 3

Deep Fusion

Portraits en mode nuit avec LiDAR

Enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision à 60 im/s - Grand-angle 26 mm : ouverture de l’objectif à f/1,8 ; capteur de 12 MP

- Ultra grand-angle : 13 mm, ouverture de f/2,4, capteur de 12 MP

- Zoom x2 52 mm, f/2.0, capteur de 12 mm Caméra frontale Objectif grand-angle 23mm (f/2,2)

Zoom optique 2x, mode nuit Capteur de 12 MP ; objectif 23 mm f/2.2 OS iOS 14 iOS 13 puis iOS 14 Connectivité 5G

Wi‑Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2

Bluetooth 5.0

Puce Ultra Wideband

NFC 4G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6

Bluetooth v5.0 + LE, A2DP

NFC DAS 0,99 W/kg 0,95 W/kg Coloris Or, Argent, Bleu Pacifique, Graphite Vert, gris, argent, or Date de sortie 13 novembre (précommandes à partir du 6) 20 septembre 2019 Prix



À partir de 1259 € À partir de 1259 €

A14 Bionic : la 5G, 40 % plus puissante, 30 % plus rapide

La nouvelle puce A14 Bionic a de grandes ambitions dans l’ensemble de la gamme d’Apple, tant elle intègre également l’iPad Air et très prochainement les premiers MacBook qui quitteront les processeurs Intel. Le SoC intègre chaque version de l’iPhone 12 dont l’iPhone 12 Pro Max. Son gain de puissance est estimé à 40 % par Apple face à l’ancienne A13 Bionic. Son traitement graphique augmente quant à lui sa vitesse de 30 %.

Là où la puce A14 Bionic prend tout son sens concerne l’arrivée de la connectivité 5G. En comparaison avec l’iPhone 11 Pro Max, le nouvel iPhone 12 Pro Max est compatible 5G. Le débit et la rapidité supplémentaire demandaient à ce qu’Apple intègre une puce à la hauteur. C’est le cas avec l’A14 Bionic, produite par TSMC et gravée en 5 nm (contre 7 nm pour l’iPhone 11 Pro Max).

Cette puce aidera aussi à contenir la consommation d’énergie de l’iPhone 12 Pro Max. C’est bien connu chez Apple, la version avec l’écran le plus grand dans la gamme est aussi celle avec le plus d’autonomie et la plus grande batterie. Cette année, le choix de l’iPhone 12 Pro Max est certainement le plus judicieux pour pouvoir profiter de la nouvelle connectivité 5G sans en perdre une trop grosse autonomie. Depuis deux ans les iPhone ont rattrapé leur retard quant à l’autonomie, mais il est encore intéressant de choisir l’iPhone 12 Pro Max pour pouvoir profiter d’un niveau suffisant pour utiliser le smartphone comme outil de travail et pour regarder du contenu dessus.

Capacité de stockage en hausse

Aux côtés des performances du processeur, les capacités de stockage sont aussi en hausse sur l’iPhone 12 Pro Max. Celui-ci débute avec une version à 128 Go, deux fois plus que les 64 Go sur iPhone 11 Pro Max. Comme il s’agit du plus gros smartphone de la gamme, deux autres versions sont proposées, à 256 ou 512 Go. Ces deux-là étaient déjà présentent sur l’iPhone 11 Pro, mais la RAM se limitait encore à 4 Go quand celle de l’iPhone 12 Pro a certainement été augmentée à 6 Go (information non officielle pour l’heure).

En plus d’accompagner la connectivité 5G, la hausse des capacités de l’iPhone 12 Pro Max s’explique aussi par des nouveautés présentes sur l’appareil photo. Nous allons nous pencher sur les différences à ce sujet dans notre comparatif d’appareil photo et vidéo entre iPhone 11 Pro Max et iPhone 12 Pro Max.

Autonomie et batterie : une meilleure recharge sans fil

Revenons sur l’autonomie de l’iPhone 12 Pro Max. Apple ne détaille jamais les caractéristiques techniques de ses batteries, de peur d’affoler ses clients. On sait que depuis l’iPhone 11 Pro, l’autonomie des smartphones d’Apple va bien mieux. On sait également que les versions « Pro Max » sont les plus généreuses en batterie, et c’est de nouveau le cas cette année.

Mais la grande nouveauté en 2020 concerne la méthode de recharge. Apple semble préparer l’arrivée de l’iPhone sans plus aucun port sur ses côtés, en supprimant le connecteur Lightning. La marque veut capitaliser sur la recharge sans fil, et lance cette année un tout nouveau système plus optimisé pour pouvoir recharger sur un support de recharge sans fil en étant sûr de poser son smartphone correctement.

Apple a réutilisé le nom de « MagSafe » pour dévoiler sa technologie. En substance, Apple a rajouté un anneau d’aimant sous la coque de ses nouveaux iPhone 12 pour les guider de façon magnétique au millimètre près sur les supports de recharge sans fil, et ainsi éviter les défauts de recharge. Grâce à cette optimisation, Apple s’est permis de doubler la vitesse de recharge en sans-fil. Par rapport à l’iPhone 11 Pro Max et ses 7,5 W, l’iPhone 12 Pro Max peut accepter jusqu’à 15 W en sans-fil. La vitesse en filaire est de 20 W, mais rappelons qu’Apple ne délivre plus de chargeur dans l’emballage de ses iPhone.

Appareil photo : l’iPhone 12 Pro Max améliore encore la qualité

L’appareil photo de l’iPhone 12 Pro Max possède toujours autant de capteurs que l’iPhone 11 Pro Max. Ils sont au nombre de trois : un module principal, un ultra grand-angle ainsi qu’un zoom x4. Mais chacun d’eux évolue, que ce soit sur leurs lentilles et leur logiciel.

D’abord, le module principal de 26 mm avec son capteur de 12 MP voit son ouverture passer de f/1.8 à f/1.6. Le résultat : une capacité renforcée à faire rentrer de la lumière sur le capteur même en situation de faible luminosité, sans perdre en qualité. Ensuite : la possibilité d’obtenir un effet bokeh encore plus important et impressionnant, nous amenant à parler de la seconde grosse différence entre iPhone 12 Pro Max et iPhone 11 Pro Max : la présence d’un capteur LiDAR.

Cette seconde nouveauté est présente sur l’iPhone 12 Pro comme sur l’iPhone 12 Pro Max. Il s’agit d’une technologie de radar qui permet à la fois de cartographier un espace en 3D pour accompagner les logiciels de réalité augmentée, ainsi que d’épauler le mode Portrait de l’iPhone. Au final, avec un autofocus renforcé et des objectifs de qualité haut de gamme, l’iPhone 12 Pro Max fait partie des meilleurs photophones du marché.

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. L’iPhone 12 Pro Max se différencie également de l’iPhone 11 Pro Max sur la partie logiciel de son appareil photo. Désormais, les utilisateurs vont pouvoir faire des photos au format RAW, le format le plus connu et populaire des photographes tant il permet de capter beaucoup plus d’informations sur les couleurs et les lumières dans nos photos. En post-traitement, l’iPhone 12 Pro Max se rapproche donc encore plus d’un véritable objectif de photographe. Même chose pour la vidéo, avec la possibilité d’enregistrer en 4K 60 images par seconde en qualité Dolby Vision.

iPhone 12 Pro Max : même prix que l’iPhone 11 Pro Max

Notre comparatif entre iPhone 12 Pro Max et iPhone 11 Pro Max va aborder les prix des deux smartphones, mais les différences ne seront pas nombreuses. À vrai dire, l’iPhone 12 Pro Max est commercialisé au même prix que l’iPhone 11 Pro Max au moment de son lancement.

L’iPhone 12 Pro Max est disponible au prix de 1259 € en version 128 Go

L’iPhone 11 Pro Max avait été commercialisé au même prix, mais en version 64 Go

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro Max :

Outre la version de 128 Go, l’iPhone 12 Pro Max est disponible en version 256 Go au prix de 1379 €. Enfin, la version de 512 Go est toujours disponible, et demandera de débourser la somme de 1609 €, soit 100 € de plus que l’iPhone 12 Pro dans la même configuration de stockage.

Bilan : faut-il passer à un iPhone 12 Pro Max ?

Malgré l’augmentation du stockage interne par deux ; le nouveau design ; la compatibilité 5G et les nouveautés sur l’appareil photo, l’iPhone 12 Pro Max n’est donc pas plus cher que son prédécesseur, l’iPhone 11 Pro Max. Cela fait de lui un smartphone bien avantageux si vous cherchez à remplacer votre ancien iPhone 11 Pro Max, ou que vous comptez simplement passer au modèle le plus abouti de la gamme d’Apple.

Apple réussit son offre avec un smartphone qui améliore encore la taille de son écran tout en gardant un format suffisamment compact pour pouvoir être utilisé (presque) d’une seule main. L’iPhone 12 Pro Max améliore encore ses appareils photo, sa recharge sans fil, ses matériaux et sa capacité de stockage. Il se différenciera aussi avec l’arrivée de la puce A14 Bionic et sa compatibilité 5G, un point à ne pas négliger pour faire de cet iPhone un bien meilleur investissement sur le long terme que l’iPhone 11 Pro Max.

