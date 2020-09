Hier, Tesla a bien profité de son fractionnement d’actions

Lundi 31 août 2020, Tesla a procédé à un fractionnement d’actions, une opération aussi appelée « split » en anglais et qui a eu pour effet de diviser chaque action en cinq nouvelles. Par conséquent, le cours du constructeur automobile en bourse est passé de plus de 2 200 $ à 442 $. Un événement spécial, qui garantit généralement la bonne santé d’un titre. Pour Tesla, les conséquences en furent encore plus exceptionnelles.

La firme californienne annonçait ce mardi 1er septembre, au lendemain, une augmentation de capital de l’ordre de 5 milliards de dollars. La seconde en 2020. Tesla a rapportait qu’elle avait profité de la hausse fulgurante du cours de l’action : lors de la première séance depuis son split, son cours a frôlé les 500 dollars, pour inscrire pour la première fois le chiffre de 500 % de croissance sur l’année 2020.

En février, Tesla avait décidé de lever 2 milliards de dollars. Il s’agissait alors d’un dernier tour de table, comme le rapportait son patron, Elon Musk. Le quatrième homme le plus riche de la planète, à la tête de SpaceX et de Neuralink notamment, déclarait précédemment qu’il ne comptait pas réaliser de nouvelle augmentation de capital.

Profiter de la situation pour viser plus haut

Il faut croire pourtant que la situation a emporté Tesla. La marque jouit d’une forme olympique en bourse et les chiffres continuent d’être extraordinaires. Sur sa séance, hier, sa valorisation a gagné plus que l’ensemble de la valorisation de General Motors, à 43 milliards de dollars. Tesla pourrait donc profiter de la situation pour viser plus haut. Dans son annonce d’une augmentation de capital de 5 milliards, la firme n’a pas pour autant annoncé des objectifs clairs dans lesquels l’argent frais serait utilisé.

Pour le moment, la firme ne communique qu’au sujet d’un renforcement de son bilan, sans s’aventurer ailleurs. Ces quatre derniers trimestres, le constructeur de voitures électriques, de batteries et de panneaux solaires a terminé dans le vert, ce qui devrait permettre de continuer à rassurer les investisseurs. Sans explication claire, ce matin, le cours TSLA n’a pas spécialement eu d’effet positif. Après avoir ouvert à 500 dollars, l’action s’échange à 480 $ à l’ouverture.